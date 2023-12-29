人民网 方经纶 王仁宏

企业发展一头连着生产、一头连着生活。十年间，我国经济总量从50万亿元量级跃至114万亿元，人均国内生产总值突破1万美元，人们生活不断改善，正在从“衣食无忧”到“高品质生活”、从“有没有”到“好不好”进行转变。 面对人们日益增长的美好生活需要，如毛细血管般扎根在各行各业的众多企业积极作为，将服务带至大街小巷，极大满足并丰富着人们的生活选择。人民网《对话企业家》栏目推出“服务美好生活”系列访谈，洞察消费、生活趋势，展现民营企业在紧跟时代发展中守正创新，服务人民群众美好生活的初心与担当。

近年来，随着移动互联网技术以及共享经济的快速发展，网约车逐渐成为居民出行的重要选择。网约车市场也迎来了百舸争流的“大航海”时代。

近期，交通运输部公布了今年11月网约车行业数据情况。截至2023年11月30日，全国共有335家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加1家。在公布的全国订单量排名前十的网约车平台中，享道出行数据亮眼，增幅为29.8%，在此之前的10月份，享道出行上涨了40.7%。

“2023年对于享道出行来讲是提质增效的一年。”近日，享道出行CEO倪立诚做客人民网《对话企业家》栏目，道出了平台“成绩单”背后的发展故事。

2018年12月，享道出行品牌正式发布。作为上汽集团移动出行战略品牌，成立后的5年时间里享道出行不断开拓，出行业务已覆盖至全国61座城市。

回顾2023年，倪立诚结合行业趋势，从“质与量”“合与创”等角度分析了享道出行的发展收获。

向内看，通过数字技术赋能，品牌运营服务和经营质量有所提升，“版图”的扩张也带来了订单量的增长。向外看，行业格局显著调整，网约车聚合平台和运力平台携手共进：聚合平台为消费者提供更多选择，而品牌旗下的专属定制化产品为市场“查漏补缺”，满足更多个性化需求。

“1元打车”“天天抽免单”……今年以来，各大出行平台频频出招吸引消费者，“饱和”成为网约车市场主题词。然而，随着众多玩家入局，享道出行回归服务本源，从技术和标准入手深耕出行场景，探寻破局之道。

“这并非逆势而上，而是顺势而为。”在倪立诚看来，从用户增长看，居民出行需求每年呈现较大幅度增长。从网约车市场整体看，经过一段时间的沉淀，行业将重心转移到运营质量上，这对于拥有上汽产业链及较深技术储备优势的享道出行来说是一个发展良机。“如果善用这些优势，相信未来市场还会有很大的拓展空间”。

近年来，拼低价成为平台争夺市场的常见打法，同时也是饱和市场带给网约车企业的一道难题。如何找准定位，摆脱低价竞争漩涡？倪立诚有着自己的判断。

“在行业发展初期，低价竞争不可避免，但同时也不可持续。”倪立诚坦言，近年一些因网约车乱象引起的社会事件，为行业内部敲响警钟。随着网约车行业日益成熟，消费者不再局限于单一的价格对比，而是更加看重品质体验、定制化等综合性需求。相信今后行业发展将指向“绝对高品质、相对高价格”，确保消费者、司机、租运公司等生态链环节都能有所收益，形成合作共赢的良性循环发展。

除了在常规的生产资料、运营管理中谋提升外，不断精进品牌合规性，是享道出行坚守的初心。在交通运输部2023年已发布的10次网约车行业月度合规率排行中，享道出行有6次位列第一。

“合规性，对企业来讲是立身之本。”倪立诚认为，真正的可持续应该是做好合规性、做好自身的品牌，通过体系化的降本增效，为司机创造可持续的盈利，在保障品质的前提提升乘客消费的质价比，提升司机和乘客的满意度才是真正的可持续之道。

放眼当前汽车行业，“绿色”“智能”成为大势所趋。网约车行业如何做好这两篇关键“文章”？

“绿色、智能化发展对于网约车行业的升级作用明显。”倪立诚表示，与燃油车相比，新能源车能够帮助行业降本增效，从而增加各个环节的利润空间；与传统汽车相比，智能汽车能够为乘客带来更加舒适、安心的旅程。大数据、无人驾驶技术也将赋能网约车行业软实力、硬实力的提升。

“长远看，网约车行业聚合、运力两个平台的合作格局基本稳定，运营合规性持续提升，加之各类技术升级。种种因素都显示，今后行业的发展会更加趋于理性、健康。”展望未来，倪立诚信心满满。

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(责编：李源、吕骞)

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