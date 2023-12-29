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以数据要素乘数效应赋能经济社会发展——聚焦《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》

2023年12月29日19:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月29日电 题：以数据要素乘数效应赋能经济社会发展——聚焦《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》

　　新华社记者严赋憬

　　国家数据局29日举行媒体吹风会，介绍即将公开印发的《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。什么是“数据要素×”？为什么推出“数据要素×”行动？国家数据局副局长沈竹林对热点问题进行了解答。

　　沈竹林介绍，“数据要素×”行动就是要通过推动数据在多场景应用，提高资源配置效率，创造新产业新模式，培育发展新动能，从而实现对经济发展倍增效应。其特征主要体现在三方面：

　　从连接到协同，即从基于数据生成和传递的互联互通，转变为基于数据有效应用的全局优化，进一步提升全要素生产率。通过从数据中挖掘有用信息，作用于其他要素，能够找到企业、行业、产业在要素资源约束下的“最优解”。

　　从使用到复用，即从千行百业利用互联网技术，转变为基于行业间数据复用的价值创造，拓展经济增长新空间。作为知识的载体，数据在不同场景、不同领域的复用，将推动各行业知识的相互碰撞，创造新的价值增量。

　　从叠加到融合，即从数据汇聚支撑的效率提升，转变为多来源多类型数据融合驱动的创新涌现，培育经济增长新动能。不同类型、不同维度的数据融合，将推动不同领域的知识渗透，催生新产业、新模式。

　　为何推出“数据要素×”行动？

　　“数据作为新型生产要素，已快速融入生产、消费、流通、分配和社会服务管理等各环节，成为推动经济社会高质量发展的关键动力。”沈竹林说，目前存在数据供给质量不高、流通机制不畅、应用潜力释放不够等问题，制定“数据要素×”行动计划就是要有针对性地解决这些问题。

　　沈竹林表示，当前，在各行各业中释放数据要素价值，已经成为社会各界的共同期盼。我国数字经济快速发展，数字基础设施规模和能级不断跃升，为更好发挥数据要素作用奠定了坚实基础。随着数字化转型的深入推进，还会产生更多、更有价值的数据，创造更加丰富的应用场景。希望通过实施三年行动，推动数据要素在相关行业和领域的广泛应用，切实助力经济社会高质量发展。

　　据介绍，行动计划主要包括5部分23条措施。沈竹林将其概括为：把握一条主线，做好三方面保障，实施五大举措，推动十二项行动。

　　把握一条主线，指以推动数据要素高水平应用为主线，以推进数据要素协同优化、复用增效、融合创新为重点，通过强化场景需求牵引，带动数据要素高质量供给、合规高效流通，培育新业态、新模式，充分实现数据要素价值，为推动高质量发展提供有力支撑。

　　三方面保障指提升数据供给水平、优化数据流通环境和加强数据安全保障。五大举措主要包括加强组织领导、开展试点示范、推动以赛促用、加强资金支持和加大宣传推广等。

　　十二项行动聚焦工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，明确发挥数据要素价值的典型场景，推动激活数据要素潜能。

　　为何选取这12个行业领域？沈竹林对此解释，由于不同行业数字化转型程度不同、数据资源的基础不同、场景需求不同，数据要素发挥作用的方式也存在较大差异。因此，按照“有基础、有场景、有需求”的原则，结合各行业发展实际，先期选取12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应。后续还会不断补充、推出新的应用场景。

　　为了落实做细行动计划，沈竹林表示将从研究组织“数据要素×”试点示范工程、适时启动“数据要素×”大赛和梳理发布“数据要素×”典型案例三方面发力。

　　沈竹林说，将联合有关部门、地方开展政策性试点，在试点中推动解决数据要素开发利用中面临的供给不足、流通不畅、应用效益不明显等问题，探索研究数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的具体落地举措，形成一批可复制可推广的解决方案和典型案例。

　　此外，还将组织开展“数据要素×”大赛，以竞技方式调动产学研用各界根据赛题来共同开发数据价值，力争通过赛事吸引培育一批专业化人才，以赛促用，孵化一批新技术、新产品、新应用。同时，遴选一批典型应用，积极发布典型案例，促进经验分享和交流合作。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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