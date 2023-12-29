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财政部下达增发国债第二批项目预算5646亿元

2023年12月29日23:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月29日电（记者申铖）记者29日从财政部了解到，根据增发国债项目实施工作机制确定的第二批项目清单，财政部近日下达第二批国债资金预算5646亿元。

　　具体包括：以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程补助资金983亿元，支持183个项目；其他重点防洪工程补助资金1748亿元，支持5311个项目；灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助资金1115亿元，支持1511个项目；城市排水防涝能力提升行动补助资金1400亿元，支持2372个项目；自然灾害综合防治体系建设工程（森林草原防火阻隔系统）补助资金400亿元，支持280个项目。

　　上述资金下达后，财政部将多措并举加强资金监管，盯紧盯牢项目实施，管好用好每一笔资金，确保将资金用出实效。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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