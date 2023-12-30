新华社北京12月29日电（记者刘开雄）国家外汇管理局29日发布《银行外汇展业管理办法（试行）》，推动商业银行外汇业务流程再造，进一步提升银行外汇展业能力，营造与高水平开放相适应的制度环境。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，该办法通过构建包含事前客户识别与分类、事中差异化审查、事后监测报告的全流程展业框架，强化事前和事后环节风险责任，打破既往“防风险”对事中环节的路径依赖，进一步提高银行外汇业务办理效率，提升跨境贸易和投融资便利化水平。前期已在4家商业银行开展试点，试点成效良好。

王春英表示，该办法在优化外汇管理制度供给，营造“越诚信越便利”用汇环境的同时，压实银行风险防范责任，实现“既放得开又管得住”。

据了解，该办法将于2024年1月1日起施行，会尊重银行跨境业务规模、展业模式调整成本等方面客观差异，基于银行自愿前提逐步推进实施。“各级外汇局将对银行改造系统、完善业务流程等工作给予相应辅导支持，降低银行试错成本。”王春英说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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