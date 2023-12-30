原标题：前三季度我国国际收支保持基本平衡

本报北京12月29日电（记者温源）国家外汇管理局29日发布的数据显示，2023年前三季度，我国经常账户顺差继续保持在合理均衡区间，跨境投资活动有序开展，我国国际收支保持基本平衡。

统计显示，前三季度，我国经常账户顺差2090亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.6%，处于合理均衡区间。其中，国际收支口径的货物贸易顺差累计4544亿美元，为历史同期次高值；货物贸易出口、进口规模分别为23364亿美元和18820亿美元，均为历史同期较高水平。服务贸易稳步恢复，跨境旅行及相关支出有序增加。前三季度，服务贸易逆差累计1684亿美元，主要是旅行逆差1303亿美元，同比增长69%。初次收入逆差877亿美元，同比收窄46%，主要是我国对外各类投资收益同比增长42%。

前三季度，我国金融账户项下来华直接投资净流入155亿美元，其中，包含资本金和利润再投资的股权性质来华直接投资净流入387亿美元。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英分析，近期随着直接投资利润分配季节性因素消退、关联企业债务资金净流出放缓，来华直接投资净流入总体向好。我国在超大规模市场、完整产业体系等方面的优势持续存在，高水平制度型开放有序推进，未来将继续吸引外资流入。前三季度，证券投资净流出同比收窄62%，其中非居民对我国债券投资自9月起转为净流入。随着内外部经济金融环境的逐步改善，我国跨境资本流动的稳定性将进一步增强。

(责编：郝帅、杨迪)

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