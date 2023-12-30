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多措并举加快传统制造业转型升级

2023年12月30日08:43 | 来源：科技日报
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原标题：多措并举加快传统制造业转型升级

科技日报北京12月29日电 （记者崔爽）记者29日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、财政部、中国人民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2027年，我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。另外，工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%，工业能耗强度和二氧化碳排放强度持续下降，万元工业增加值用水量较2023年下降13%左右，大宗工业固体废物综合利用率超过57%。

传统制造业是我国制造业的主体，是现代化产业体系的基底。推动传统制造业转型升级，是提高产业链供应链韧性和安全水平的重要举措，是推进新型工业化、加快制造强国建设的必然要求。

工业和信息化部相关负责人表示，我国制造业已形成世界规模最大、门类最齐全、体系最完整、国际竞争力较强的发展优势，成为科技成果转化的重要载体、吸纳就业的重要渠道、创造税收的重要来源、开展国际贸易的重要领域。但与此同时，我国传统制造业仍面临“大而不强”“全而不精”的问题，需加快推动质量变革、效率变革、动力变革，实现转型升级。《意见》从“坚持创新驱动发展、加快迈向价值链中高端”方面提出加快先进适用技术推广应用、持续优化产业结构、深入实施产业基础再造工程、着力增品种提品质创品牌等多项具体措施。具体来看，鼓励以企业为主体，与高校、科研院所共建研发机构，加大研发投入，提高科技成果落地转化率；支持企业聚焦基础零部件、基础元器件、基础材料、基础软件等薄弱领域，加快攻关突破和产业化应用；支持企业运用首台（套）装备、首批次材料、首版次软件实施技术改造，扩大创新产品应用市场等。

《意见》强调，加快数字技术赋能，全面推动智能制造，如大力推进企业智改数转网联，加快人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与制造全过程、全要素深度融合；加快推动中小企业数字化转型，推动智改数转网联在中小企业先行先试；推动国家高新区、科技产业园区等升级数字基础设施，搭建公共服务平台；探索建设区域人工智能数据处理中心，提供海量数据处理、生成式人工智能工具开发等服务，促进人工智能赋能传统制造业。

另外，《意见》释放一系列政策利好。在加大财税支持方面，支持传统制造业企业参与高新技术企业、专精特新中小企业等培育和评定，按规定充分享受财政奖补等优惠政策。在强化金融服务方面，引导银行机构按照市场化、法治化原则加大对传统制造业转型升级的信贷支持，优化相关金融产品和服务。在扩大人才供给方面，鼓励建立校企合作办学、培训、实习实训基地建设等长效机制，扩大高素质技术技能人才培养规模；面向传统制造业领域培养一批数字化转型人才、先进制造技术人才、先进基础工艺人才和具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍。

(责编：郝帅、杨迪)
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