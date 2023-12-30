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海南国际商业航天发射中心一号发射工位竣工

2023年12月30日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：海南国际商业航天发射中心　　一号发射工位竣工

科技日报海口12月29日电 （记者王祝华）29日，海南国际商业航天发射中心一号发射工位（以下简称“一号发射工位”）正式竣工。作为国内新一代中型CZ-8火箭专用工位，该发射工位是海南国际商业航天发射中心形成发射能力的核心关键，属于保障国家重大任务的重要设施。

该项目竣工是继110kV商业航天站之后，海南国际商业航天发射中心建设史上又一重要里程碑，标志着2023年项目建设工作圆满收官。据悉，一号发射工位包含固定勤务塔、发射台等11类设备设施。与传统发射工位相比，该工位取消了导流槽、采用模块化钢结构发射塔架方案，建设周期缩短了一半；首次采用地面导流锥排导、挤压式喷水降温降噪等多项先进技术，攻克了“7天发射、7天恢复”的难题。

截至目前，围绕一号发射工位首发任务的工程建设已基本完成：加注供气系统土建配套工程主体已基本完工，设备即将完成全部安装；110kV变电站已率先完成竣工并于12月20日并网送电；主干道工程已具备通车条件；智慧发射场系统已完成系统研制和设备进场，正在结合土建施工并行开展安装工作。明年3月该工位将全程参与合练工作。

此外，海南国际商业航天发射有限公司正积极推进二号发射工位能力形成。二号发射工位已完成导流槽主体封顶，计划2024年2月10日完成土建施工，5月底完成设备现场安装调试。技术区配套设施建设正在有序推进，计划2024年9月底完成建设。

(责编：郝帅、杨迪)
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