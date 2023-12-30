原标题：中国科学院与黑龙江 签署新一轮战略合作协议

科技日报讯 （记者李丽云）12月27日，黑龙江省政府与中国科学院在哈尔滨举行科技合作会谈，并签署新一轮战略合作协议。

中国科学院副院长、党组成员汪克强表示，多年来，院省双方开展务实合作，取得良好成效。特别是近年来，双方共同组织实施“黑土粮仓”科技会战，在黑土地保护与可持续利用上，取得了一系列技术突破和重要成果。希望双方以签署此次合作协议为新起点，充分发挥各自优势，进一步聚焦国家重大战略需求和黑龙江省创新发展的重大科技问题，开展更加务实有效的科技合作，推动院省合作再上新台阶。

黑龙江省政府副省长、党组成员王合生认为，中国科学院与黑龙江合作渊源深厚、基础坚实。在黑龙江新发展阶段关键时期，更需要中国科学院在战略决策上提供科技咨询，在重大平台建设上积极支持，在关键核心技术攻关上协同指导，在科技成果转化和产业化上助力赋能。

据了解，自2017年签署科技合作协议以来，黑龙江省与中国科学院建立了95家中国科学院科学家工作室，柔性引进中国科学院专家85名。通过科研技术联合攻关，推进一批中国科学院科技成果在黑龙江省落地转化。

此次签约，双方将聚焦黑龙江省在创新发展中遇到的重大科技问题，深化科技合作，加强协同创新，提高科技成果落地转化率。通过平台联建、项目联报、专技培训等方式，为黑龙江培养一批创新型领军人才，以科技创新引领产业全面振兴，加快形成新质生产力，共同谱写中国式现代化龙江新篇章。

(责编：郝帅、杨迪)

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