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推动长三角成区域发展共同体

2023年12月30日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：推动长三角成区域发展共同体

长三角是最有条件率先实现高质量发展的区域之一。要坚定不移深化改革，扩大高水平开放；加强辐射带动，加快构筑强劲活跃增长极。

国家统计局最新数据显示，以2015年为基期，2022年长三角区域发展指数为129.5，比上年提高1.6，年均提高4.2。长三角一体化发展取得显著进展，正从全面加速迈向全面深化。

“包邮区”实力有多强？一组抽象数据可以简单勾勒：三省一市以4%的国土面积，集聚了全国17%的人口，创造了全国近1/4的经济总量。一体化发展情况如何？身边的变化更为直观：截至2022年底，长三角41个城市的1.5万余家医疗机构均可跨省直接结算，累计惠及1300万人次；长三角“一网通办”目前已实现152个政务服务事项跨省市通办。

在长三角一体化上升为国家战略5周年之际，11月30日，习近平总书记主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会，要求“推动长三角一体化发展取得新的重大突破，在中国式现代化中走在前列，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用”，为新起点上的长三角一体化发展指明了方向。

先行探路，要率先形成更高层次改革开放新格局。

从安徽凤阳小岗村农村改革到江苏苏南模式、浙江温州模式，从上海浦东开发开放到上海自贸区“头雁”领飞……长三角始终处于我国改革开放最前沿，无数个“第一”在这里破土而出，无数项创新经验从这里走向全国。作为我国经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，也是最具影响力和带动力的增长极和动力源之一，长三角有条件也有责任，在加快形成新发展格局中先行探路、率先突破。

深入推进长三角一体化发展，要坚定不移深化改革、扩大高水平开放。一体化不是简单的空间整合，必须坚持一盘棋思想，加大制度和体制机制创新力度，打破各种有形的障碍和无形的藩篱，推动一体化向更深层次更宽领域拓展，使长三角真正成为区域发展共同体。积极推进高层次协同开放，扩大制度型开放，增强对国际商品和资源要素的吸引力。

引领示范，打造高质量发展样板区。

数据显示，2023年前三季度，长三角地区在建和已建重大科技基础设施约占全国1/3，集成电路、生物医药、人工智能产业规模分别占全国60%、1/3和1/3，新能源汽车产量约占全国2/5。在长三角区域发展指数中，创新共建、绿色共保这两个分项指数上升最快。

长三角经济社会发展走在全国前列，是最有条件率先实现高质量发展的区域之一。深入推进长三角一体化发展，需要紧扣一体化和高质量这两个关键词，坚持创新共建、协调共进、绿色共保、开放共赢、民生共享。比如，加强科技创新和产业创新深度融合，加快培育发展新动能；带头落实鼓励、支持、引导民营经济健康发展的政策举措，推动民营经济健康、高质量发展；携手推进生态环境共保联治，做强做优绿色低碳产业，高水平建设长三角生态绿色一体化发展示范区；进一步畅通经济循环，实现资源要素合理流动和高效配置，促进全国统一大市场建设。

辐射带动，加快构筑强劲活跃增长极。

从整体实力和综合竞争力看，长三角持续领跑。2022年，长三角41座城市全员越过“千亿线”，全国24个万亿GDP城市中长三角就有8个。今年前三季度，三省一市实现地区生产总值约22.1万亿元，占全国经济总量的24％，且增速均跑赢全国平均水平。

更好发挥长三角的辐射带动作用，要统筹龙头带动和各扬所长，实现强强联合。上海是开放前沿、创新高地，江苏制造业发达、科教资源丰富，浙江数字经济领先、民营经济发达，安徽创新活跃强劲、内陆腹地广阔。要充分发挥各自优势、相互赋能，进一步提升区域整体的创新能力、产业竞争力、发展能级。长三角拥有通江达海、承东启西、联南接北的区位优势，要更好联动长江经济带、与共建“一带一路”高质量发展深度融合，让长三角的“溢出效应”向更大范围辐射延伸。

一体化发展，是长三角发展的重点，也是难点。从“好邻居”变成“合伙人”甚至“一家人”，并非易事，需要双向奔赴，久久为功。

(责编：郝帅、杨迪)
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