夏先清 杨子佩

原标题：郑州加速迈向先进制造业高地

岁末，位于河南郑州的中铁工程装备集团有限公司盾构总装车间里，用于淮北矿业集团临涣煤矿巷道建设的“淮盾号”硬岩掘进机成功下线。近年来，郑州持续完善现代化产业体系，紧盯难点持续发力，各项工作不断取得新进展。

锚定制造业高质量发展主攻方向，郑州开展“全面推进高端制造、智能制造、绿色制造、服务型制造，加快打造国家先进制造业高地”深入调研，研究出台《关于高质量建设国家中心城市加快推进中国式现代化郑州实践的实施意见》。通过实施一系列举措，推动一揽子政策落实落地，高质量发展的成效初步显现，今年前三季度郑州地区生产总值增速6.5%，在9个国家中心城市中位居前列，其中规上工业增加值增速9%，投资增幅同比增长26%，在9个国家中心城市中均居第一位，对全省的贡献率达到36%，发展态势持续向上向好。

在郑州高新区，汉威科技集团股份有限公司将一枚小传感器做成上亿元大生意，并多年保持国内气体传感器市场占有率第一。截至2022年底，公司已经取得763项专利，其中114项为发明专利。这是郑州市坚持创新驱动，在研发投入、政策支持上不遗余力的缩影。

立足推动实现国家“卡脖子”技术突破和加快推动产业转型升级，补短板、强弱项，郑州围绕科创体系构建、产业集群发展等方面确定17个调研课题，梳理出24项推动发展重点任务清单，明确“持续壮大创新主体、建好用好创新平台、加强人才招引培育、深化创新体制改革”的思路举措。

提高营商服务质量是区域经济发展的“牛鼻子”，只有擦亮营商服务金字招牌，才能在区域经济角逐中起高峰、成高原。

“这么短时间帮助我们解决了新建二期厂房验收问题，终于可以在郑州银行抵押融资了。”近日，郑州三华科技有限公司副总经理姚俊峰到郑州市荥阳豫龙镇，将一面印有“情系企业解民忧、尽职尽责办实事”的锦旗送到“万人助万企”专班工作人员手中，对助企干部贴近企业、靠前服务、高效办结项目竣工验收手续表达谢意。

郑州新郑市积极推动科技互联网与公共资源交易深度融合，创新建设“莲鹤”不见面智慧交易体系。新郑市委书记马宏伟表示，新郑有效破解围标陪标串标、地域限制、评审效率低、交易成本高等问题，带动新郑市营商环境整体明显优化提升，率先代表河南县级市入选世行“中国省级电子采购系统评估项目”首批试点市。

据了解，郑州在落实好河南省委“1+9”专项整治的基础上，将“优化营商环境‘服务企业最后一公里’和‘服务群众最后一米’突出问题”作为新增专项整治内容，围绕发展所需、改革所急、企业所盼、民心所向，配合各项支持措施，推动全市营商环境全面优化提升。

(责编：郝帅、杨迪)

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