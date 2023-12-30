李 景

原标题：浙江金华发力重点产业链

如何打造具有全国乃至国际竞争力的现代产业集群？浙江省金华市选择“链”上发力。2023年12月21日，金华市10条重点产业链发布暨新能源汽车及关键零部件产业链专场招商推介活动举行，总投资约325亿元的20个项目涉及高端新能源汽车、动力电池模组等产业链“强链”“补链”项目，以及车规芯片、氢能装备及智能网联汽车等产业链前沿项目，一幅具有金华特色的高能级现代化产业体系图景渐渐浮现。

长期以来，金华块状经济特征明显，有汽车及零部件制造、纺织、医药等18个百亿元级产业集群和30多个国家级产业基地。但随着发展环境、阶段和条件变化，传统工业的优势正在弱化。为此，金华紧盯“2+4+X”产业导向，实施产业基础再造行动，加快改造提升传统产业、培养壮大新兴产业、谋划打造未来产业，不断推进产业升级。

“与块状经济同类企业扎堆不同，产业集群作为块状经济发展的高级阶段，要求企业之间具有充分的社会化分工协作，上下游产业链配套完善，形成完整的产业系统。”金华市经济和信息化局党委委员、产业处处长姜勃表示，培育打造10条重点产业链，既能全面贯彻落实浙江省“415X”先进制造业集群培育工程，也能以高端化、数字化、绿色化为主攻方向，依托现有产业基础，进一步开辟新赛道、增强新动能、培育新产业。

事实上，在打造新能源汽车及关键零部件产业链上，金华已经先行一步。目前，该市共有汽车相关企业1500余家，其中上市公司6家，已形成从新能源汽车整车到动力电池、驱动电机、电控装置等关键零部件及关联配套产品的完整汽车产业链。

“通过近年来的招引培育，目前，金华在建新能源汽车产业项目42个、总投资702亿元，这些重大项目将有力推动金华加快构建新能源汽车全产业链生态，打造千亿元级新能源汽车及零部件产业集群。”金华市投资促进中心投资研究处处长包亚川表示，金华聚焦产业链招商，以补齐产业短板、延伸产业链条为突破口，推动招商引资与招才引智双轮驱动，实施强链、补链、育链、优链、延链招商，大力引进一批“链主”企业、关键环节企业和配套企业。

据了解，为全力打造10条重点产业链，金华建立“十个一”工作推进机制，分别是一名链长领衔、一个部门牵头、一个规划指引、一套政策扶持、一只基金配套、一批平台支撑、一批链主引领、一个专家团队、一批项目清单、一张任务图表。2024年，金华将举办“一月一链”对接招商活动，每月围绕一条产业链，以龙头企业引领带动，开展“链”式招商，引进产业链上下游项目，形成产业集群发展格局。预计到2026年，金华全市10条重点产业链强链、延链、补链将取得重大进展，培育打造一批在国内有影响力、省内有地位的“链主”企业，形成3条千亿元级、1条500亿元级、2条300亿元级重点产业链。

(责编：郝帅、杨迪)

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