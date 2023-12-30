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威肯西科技ONE-BOX产品HDBS正式量产下线

2023年12月30日09:46 | 来源：中国网汽车
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原标题：威肯西科技ONE-BOX产品HDBS正式量产下线

12月27日，威肯西科技宣布旗下ONE-BOX线控制动产品——液压解耦制动系统HDBS实现量产下线。该产品将与多个汽车品牌签署量产及定点协议，预计年产量达到60万套。

威肯西科技智能制造工厂负责HDBS这款产品的生产制造，工厂位于江苏省盐城市建湖县的上冈现代科技产业园，占地面积超10000平方米，拥有十万级无尘车间、全球领先的智能化生产线及先进人机协同制造体系。生产车间采用数字化制造理念, 全面实施MES、WMS、SAP管理系统，结合人工智能、物联网、机器视觉等前沿技术, 完全实现智能设备、智能系统、智能场景一体化建设。

同时，为了确保产品质量稳定性，该厂下线产品检测具备530项测试用例，远超目前行业的200项量级水平；而大量研发级检测项下沉至生产线，也确保不会有一件问题件流到客户处。另外，产线已使用威肯西科技自研的NVH测试方案，这项技术能够提升对噪音的探测灵敏度。同时通过自学习，覆盖客户关注的所有噪音源，确保产品的NVH能做到业内“领先一步”。

威肯西科技始终认为“质量稳定性”是跑赢赛道的唯一“制胜之匙”，所以作为首款量产产品，HDBS在研发阶段即经受远超行业标准的检测项目，如整车性能、系统鲁棒性及适应性耐久验证已超过30万公里，台架耐久性测试超过业内平均的220万次，达到300万次。

这款ONE-BOX产品在关键性能同样表现优异。在NVH方面，HDBS在同等测试条件下，比同类产品低3个分贝。而踏板感，在经过无数次的测试和调校后已无限接近传统真空助力器，达到95%以上的相似度。该产品采用无刷电机和滚珠丝杆的设计，产品轻量化、体积小、易于安装。可实现制动助力辅助、常规ESC功能、智能驾驶辅助功能，系统响应时间可达到150ms以内。另外，包括双控EPB在内，该产品共有23项功能配置；在软件架构方面，HDBS是全工具链开发autosar架构，具有标准、模块化、高可靠运行的环境，并具有良好的可移植性和扩展性；该产品达到了系统ASIL D的防护等级，并且从风险评估管理、产品开发、软件开发、生产与运维、流程审核等多个方面保证了制动系统的信息安全防护能力。

HDBS应用范围可覆盖燃油、纯电及混动等乘用车型，也可应用于部分轻型商用车。

汽车行业向“新四化”发展已是不争的事实，而线控底盘产业也随之兴起。据不完全统计，国内外研发制造线控制动产品的企业不少于40家。为快速抢占市场，企业在性能和成本方面的厮杀也逐渐白热化。对此，威肯西科技CEO翟林铎的看法是：“制动类产品属于安全件，所以最关键还是质量稳定性。抛开这一点，再低的成本都不可能赢得客户的青睐。作为‘长期主义者’，我们在企业成立之初并没有马上进行产品研发，而是静下心来研究国际最严苛、最先进的流程和标准，最终打造出专属的产品开发流程VCDP（VCS Chassis Development Process）。有了这套流程的保障，我们才能交货更放心，客户更安心。与此同时，我们也利用体系的优势，对上游供应商进行整合管理，不仅确保每个细节均符合最高标准，也将各种成本压缩到极致。真正做到‘产品力’和‘成本力’的‘两极双赢’。从而帮助客户实现利益最大化。”

(责编：董童、吕骞)
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