人民网北京12月30日电 （记者孙博洋）25日，第四届消费责任对话会在广西南宁举办。会上，来自监管部门、消保组织以及学者专家就消费与企业社会责任、平台经济高质量发展等主题进行了研讨交流。

会上，中国消费者协会副会长兼秘书长彭新民表示，汇聚社会各界关注并支持消费者权益保护工作，督促各方主体全面落实保护消费者权益责任，既是消协组织履行法定职责的重要内容，也是落实党中央决策部署、优化消费环境的务实举措。

广西壮族自治区市场监督管理局党组成员、副局长刘军表示，提振消费信心最重要的就是推动消费维权工作提挡升级，在满足消费者需求的同时，让消费者更好地享受品质消费。滇黔桂消费维权联盟的成立翻开了三地跨区域消费维权合作的新篇章，接下来将充分释放消费维权1+1+1>3聚合效力，打破消费维权区域行政壁垒，逐步构建区域消费者权益保护工作一体化，着力打造更加安全放心、便捷舒适的优质区域消费环境。

在消费责任对话环节，广西消费者权益保护委员会秘书长唐楚尧表示：“广西消委会始终坚持消费者想什么，我们就测评什么；消费者投诉谁多，我们就约谈谁；消费者的痛点在哪里，我们的服务就关怀到哪里；以此让我们的消费更透明，维权更畅通，满意度更高。”

2023年，平台经济特别是社交电商异军突起，成为经济发展主题的重要组成部分。

上海市市场监督管理局调研员卢颖以平台经济高质量规范健康发展为主题作了主旨发言，她提出平台经济要积极创新，敢为人先；公平竞争，合作共赢；规范自律，政企联动；主动担当，回馈社会。“新业态、新模式，盘活闲置资源，培育共享经济，不断激发创新活力、增强发展动力，提升国际竞争力。”

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经