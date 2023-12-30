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中国气象局：预计1月将迎来4次冷空气过程

2023年12月30日12:02 | 来源：人民网
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人民网北京12月30日电 （欧阳易佳）12月29日，中国气象局召开2024年1月新闻发布会。国家气候中心副主任贾小龙在会上介绍，预计1月影响我国的冷空气过程主要有4次，出现的时间和强度分别是：上旬前期（中等）、上旬后期（弱）、中旬后期（中等）、下旬后期（弱）。

“元旦期间，我国中东部地区有一次冷空气过程，大部分地区气温将下降4至6℃，东北局部地区下降8℃以上。”贾小龙说，1月6日至8日，还将有一股较强冷空气自北向南影响全国大部分地区，但总体而言，1月全国大部分地区气温接近常年同期。

降水方面，预计1月，黑龙江大部、江西大部、福建西北部、湖南大部、广东西北部、广西东北部、云南大部、西藏南部等地偏多2至5成。全国其余地区降水接近常年同期到偏少，其中内蒙古中西部、甘肃大部、青海东北部、宁夏、陕西中北部、山西西部等地偏少2至5成。

针对1月的天气情况，贾小龙提示，预计华东南部、华中南部、华南大部、西南地区南部等地降水偏多，部分地区气温偏低，存在低温阴雨造成的土壤渍涝和霜冻灾害风险，建议南方农区做好田间排水排涝准备工作。东北、华北等地可能出现阶段性低温大风天气，需提前做好抗风、防寒保暖准备。此外，京津冀及周边、汾渭平原等地降水偏少、气温接近常年同期，冷空气活动间隙可能出现阶段性雾或霾天气，建议从人体健康、居民生活及交通运输等方面做好防范措施。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)
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