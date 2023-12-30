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红旗国悦正式亮相 2024年开始为用户提供服务

2023年12月30日16:41 | 来源：中国经济网
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原标题：红旗豪华礼宾新旗舰红旗国悦正式亮相

12月28日，红旗品牌豪华礼宾新旗舰——红旗国悦正式亮相。发布会现场，中国一汽党委常委、副总经理刘亦功发表致辞，倾情介绍红旗国悦的四大魅点，诠释其“礼待万物”的中式豪华的尊崇风范。值得一提的是，红旗国悦将在2024年龙年开始为用户提供服务，以隆重的东方礼仪为不同用户群体提供至臻礼遇。

传承65载底蕴

作为民族品牌，“红旗”深深根植于华夏沃土，历经65载发展，成为中国汽车工业一面鲜红的“旗帜”，更因肩负着国家任务而成为礼敬四海宾朋的尊崇象征，向世界展现出“以礼兴邦，以礼固邦”的大国风范，获得“国车”美誉。进入新时代，“红旗”加速转型发展，全力为广大用户构建“美妙出行、美丽体验、美好生活”。2023年，“红旗”发布红旗品牌新能源汽车全球战略，明确全新品牌架构，打造FMEs“旗帜”超级架构，更持续不断投放卓越产品，品牌价值、售后服务满意度均位列中国乘用车品牌第一，综合势能不断提升。

以65载的深厚底蕴为基础，传承华夏礼仪之邦的大国气度，“红旗”凝练匠心、匠艺，倾力打造红旗国悦，以最崇高的敬意礼待每一位驾乘人员，绵延中华民族守礼、重礼的优良传统。红旗国悦将承载国家重任、民众喜悦，以大国礼仪，悦迎四海宾客，不负用户期待。

四大特点满足不同需求

红旗国悦创新传承“尚·致·意”设计理念，集“安全、可靠、静谧、尊享”四大魅点于一身，创设“登堂、安座、怡然、会晤”等礼遇场景，以豪华、尊崇的非凡体验，充分满足旅游出行、公务会议、贵宾接待等长、短途出行的不同需求。

秉承国车安全理念，红旗国悦强化所有技术细节，在主动安全和被动安全方面都保障出行无忧。主动安全方面，驾驶位上视野20度、下视野22度、A柱障碍角4.4度，打造足够开阔的驾驶视野，配合高性能制动系统和恰到好处的减速效果，让驾驶者从容应对各种突发情况，大大提升安全系数；被动安全方面，创新采用双区压溃式车身设计，赋予车体更强大的抗变形能力，筑起“坚强堡垒”，极致守护一路安全，让驾乘人员开心出行，放心归家。同时，红旗国悦还是同级中唯一满足交通部《客车正面碰撞的乘员保护》法规的车型，整体安全性能大幅领先竞品。

直面各种复杂出行状况的考验与挑战，红旗国悦用高可靠性确保每一次出行服务安然无恙。红旗国悦搭载自主研发的3.0T V6发动机，动力澎湃、性能可靠，带来畅爽的驾驶质感，可游刃有余穿梭于各种地形；整车拥有45万公里的超长使用寿命，且通过极寒、极热、砂石路面等极限工况验证，可靠性试验里程累计150万公里。无论是穿越-45℃的极寒漠河，驰骋50℃的“热极”吐鲁番，还是前往湿度90%的琼海、海拔4800米的昆仑山，红旗国悦都能以极强的可靠性、耐久性、稳定性征服考验，用卓越的性能为驾乘者保驾护航。

让驾乘者享受一路安宁与舒适，放松身心，降低旅途疲惫，红旗国悦以豪华MPV的静音表现为目标，全车搭载双层静音玻璃，车身各空腔填充原生吸音棉，创新运用电子硅油离合器、自主静音轮胎等40多项隔音降噪技术，打造心静神凝的乘车环境，城市中行驶如置身安静的图书馆，长途高速行驶噪声仅为66.9分贝，同级最低。极致静谧的乘车环境让洽谈、交流更加专注，尽情舒享悠然自得的美妙旅程。

对于中型礼宾车来说，车内空间与乘坐感至关重要，红旗国悦洞察、适应多种场景，提供17、19、20、23座位的多样化布局，实现同级领先的空间设计，宽适格局自成经纬，以怡然自得的驾乘感受为用户赋予高品质出行体验；搭载一体式座椅、可一键投屏的折叠电视，折叠秘书桌、高效空调系统，人性化办公设备随处可享，充分满足出行途中的办公、汇报需求；并创新应用纳米生态离子织物顶棚，释放负氧离子主动净化全车空气，打造时刻净洁、健康的驾乘环境，安坐其中。

助力文旅融合发展

红旗国悦高度凝练了中国的人文气质与文化魅力，展现出品牌对优秀传统文化的传承与绵延。未来，红旗国悦也将用卓越的产品实力为更多用户赋予尊贵、舒适的出行体验，助力现代文化和旅游产业的融合发展。

现场，中国一汽党委常委、副总经理周治平深刻阐释了对“以文塑旅，以旅彰文”的多维思考。他表示，“红旗”将持续传发扬中国文化、中国审美，讲好中国故事，彰显文化自信。

与此同时，红旗品牌还公布了红旗与中国旅游集团合作设计的“红旗国悦金选出行路线”。此路线自北京、经西安、敦煌直到喀什，全长超过4000公里，沿途可欣赏到丰富的自然风景与人文历史。红旗国悦金选出行路线的推出，期待能让用户体会大好河山、悠悠华夏的和合与共、欣欣向荣，感受红旗国悦带来的安全、可靠、静谧、尊享。

红旗国悦的正式亮相，展示了“红旗”对中国礼仪文化如何融入“中国式豪华”的理解，更展现了专属于民族品牌的温度和关怀。从产品设计到产品体验，红旗国悦都以更宽广的格局，礼待车内每一位驾乘人员，诠释“以礼为尊”的时代之华，彰显“国之礼、悦天下”的“礼”念与主张。迈向新时代、实现新发展，“红旗”也将以红旗国悦为领衔，持续推出更多更卓越的产品，牢牢掌握自主核心技术，全力满足广大消费者对“美妙出行、美丽体验、美好生活”的不懈追求。

(责编：董童、吕骞)
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