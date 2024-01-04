原标题：太保家园·广州天河国际颐养社区项目落地 中国太保大健康、大区域战略布局加速推进

近日，中国太保旗下中国太保寿险成功摘得广州天河智谷片区一医疗卫生地块，该地块将用于建设太保家园广州天河国际颐养社区、源申康复医院项目，打造成为中国太保在华南地区的“大健康、大养老”区域服务中心。该项目落地后，中国太保已在12个城市落地14个太保家园项目，实现了养老产业在全国“东南西北中”的战略布局，其中8个社区陆续开业运营，为寿险主业提出养老“芯”主张、产服一体化的解决方案构建起了差异化核心竞争力，也为中国太保积极做好普惠金融、养老金融两篇大文章打下坚实基础。

选址城市核心区域 打造华南“大健康、大养老”区域服务中心

太保家园广州项目位于广州城市核心区域——天河区，交通便捷，周边已有地铁4号线、21号线，规划在建30号线，紧临广深高速、环城高速与广园快速路，距离广州站、广州东站均半小时车程以内；生活配套齐全，医疗资源丰富，5公里范围内有广州医科大学附属中医医院等五家三甲医院。项目规划总建筑面积9.3万平方米，包括高品质养老社区和源申康复医院两大功能区域，将打造成为中国太保在华南地区的“大健康、大养老”区域服务中心，为大湾区高端客户提供医、护、康、健、养的一揽子服务。

其中养老社区区域拟规划建成养老公寓400余套，近700个养老床位，包括自理型公寓和护理型公寓两类，分别面向生活能自理的健康活力老人和因疾病或损伤导致行动不便需要不同等级护理服务的老人，提供自理、介护、介助一体化的居住设施和服务。同时社区还配有健康管理中心，为老人提供体检等健康管理服务。

康复医疗区域将按三级医院标准设计，300余张医疗床位，拟建设成为中国太保在华南地区的高品质康复医院，主要聚焦专病专症康复，打造特色学科。建成后既可为中国太保产、寿险广东分公司的车险、健康险、重疾险、养老险客户等提供优质康复医疗服务；更可与太保家园广州社区形成联动，共享公共区域，进一步提升太保家园的医疗服务能力。

探索粤港澳“跨境养老”试点 加速推进“大区域”战略

面对复杂多变的外部环境，近年来，中国太保加速推进“大健康”“大数据”“大区域”三大战略，重点在长三角、大湾区、京津冀和成渝双城经济圈等区域发力，全力打造面向未来高质量发展的新高地。太保家园·广州天河国际颐养社区项目的落地，标志着中国太保在大湾区积极拓展业务，服务实体经济再跨一大步。

截至2022年底，广东全省60岁及以上户籍老年人口共有1621万人，占户籍总人口的16.1%，预计到2030年将突破20%，进入中度老龄化社会。而香港在2022年已进入超老龄化社会，65岁及以上老年人口超过280万人，养老服务多年来供不应求，“北上养老”已成为一种潮流和趋势。总体而言，粤港澳大湾区对于高品质养老服务需求较大。中国太保寿险在2018年底推出“保险产品+养老社区+专业服务”的综合解决方案以来，中国太保寿险广东分公司、深圳分公司历年发放太保家园入住资格函总数分别排名第五、第六；2022年底太保家园港客共享方案发布以来，中国太保寿险香港公司也已发放近百份入住资格函，目前业务数据显示未来还将持续增长。

太保家园·广州天河国际颐养社区项目既可为广东省广大长者带来对标国际的高品质养老服务，也可作为广州市天河区探索粤港澳“跨境养老”的试点，打造大湾区智慧型医养结合健康养老示范基地，对于推动港客未来实现 “北上养老”提供了理想之地，成为展示中国特色社会主义制度优越性的一扇“民生窗口”。

做好“养老金融”大文章 助力寿险主业深化转型

2023年10月中央金融工作会议明确指出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，助推我国金融业的高质量发展。国务院也发布了《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，提出“支持保险服务多样化养老需求，鼓励保险公司开发各类商业养老保险产品，并在风险有效隔离的基础上，支持保险公司以适当方式参与养老服务体系建设，探索实现长期护理、风险保障与机构养老、社区养老等服务有效衔接”。

中国太保寿险积极探索蕴藏在“五篇大文章”里的发展机遇，尤其是在养老金融和普惠金融领域。基于对“中国式养老”刚需的深度调研分析，中国太保寿险从“富居雅护”四大核心设计“养老芯主张综合解决方案”，提供包括养老金储备、居家养老服务、高端社区养老服务及长期护理保障在内的一体化产品和服务保障，从支付端到服务端，帮助客户提前规划品质养老。

太保家园作为中国太保旗下养老服务的核心主阵地，随着广州项目的落地，已在全国12个城市布局14个自投、自持、自营的养老社区项目，其中8个社区目前已正式运营，以高品质五“心”养老服务，满足中国太保客户随着年龄增长，在高龄化、长寿化进程中，从强能到弱能，再到失能、失智各阶段的养老需求，产品+服务的综合解决方案正得到越来越多的社会认可，也将为健康中国建设和积极应对人口老龄化积极探索新路子。

(责编：董童、李源)

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