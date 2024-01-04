人民网记者 乔雪峰

幸福之路出乌蒙，穿山跨江筑通途。2024年1月3日上午，G7611都香高速云南昭通段建成通车，标志着中国大西南又一条连接滇川黔三省的高速大动脉取得突破性进展。

一道通三省，连通大西南。国家高速公路网G7611贵州省都匀市至云南省香格里拉市高速公路（以下简称都香高速）全长1200公里，自东向西依次经过贵州省、云南省昭通市、四川省、云南省香格里拉市，横向连接夏蓉、银昆、京昆、杭瑞等10条国家高速公路网。

据了解，都香高速昭通段通车后，从云南昭通守望乡到四川金阳春江乡的通行时间从原来的6小时缩短至1小时左右，有效解决了沿线10个乡镇近187.87万群众的出行问题，推动了滇川黔三省协同发展，对构建西南地区东西向最具魅力的黄金旅游线具有重要意义，为昭通融入成渝地区双城经济圈和滇中城市群注入新动力。

昭通市委副书记、市长杨承新表示，都香高速昭通段建成优化了区域路网、放大了区位优势、改善了投资环境，必将引领昭通开创对外开放新局面，激励昭通市上下奋力谱写高质量发展新篇章。

据杨承新介绍，随着都香高速昭通段建成通车，昭通市高速公路通车里程成功突破1000公里，昭通市“出滇入川进黔”大通道达到11个，高速公路实现从云南省“末端”到“前沿”大跨越，昭通向着滇东北区域综合交通枢纽的目标又迈进了一步。

都香高速云南昭通段于2018年1月实质性开工建设，全长97公里，是云南省唯一由州市组织实施的国家高速公路项目，采用EPC（设计施工总承包）模式建设。

项目起点位于昭通市昭阳区守望乡，顺接都香高速贵州境内段，经昭阳区、鲁甸县、巧家县，止于四川省金阳县春江乡，接都香高速公路四川境内段，按双向四车道标准建设，路基宽度为25.5米，设计速度为80公里每小时，批复概算186.92亿元。主线共有桥梁63座、隧道16座，设互通立交8座、养护工区2处、服务区2处、停车区1处、匝道收费站7处。前40公里守望至鲁甸龙头山互通段于2021年2月1日已建成通车。

据昭通市高速公路投资发展有限责任公司董事长李文龙介绍，都香高速昭通段后57公里集中了昭通段全部控制性工程7隧5桥，桥隧占比高达93%，施工区域位于牛栏江大峡谷与金沙江畔，处于小江地震断裂带，山高、坡陡、临崖、跨江，施工作业面窄，施工难度大，地应力高，环保要求高，且地质破碎复杂，自然灾害频发，是目前国内在建高速公路中地质条件最复杂、施工难度最大、安全风险最高、不确定性因素最多、建设任务最艰巨的高速公路之一。

(责编：孙红丽、高雷)

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