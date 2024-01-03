2024年油价首次调整 加满一箱多花8元
2024年01月03日17:49 | 来源：人民网
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制图：申佳平
人民网北京1月3日电 (记者申佳平)1月3日24时，2024年国内成品油首轮调价窗口开启。
据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高200元、190元。从全国平均来看，92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花8元。
国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
图片来源：国家发展改革委官网
(责编：申佳平、高雷)
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