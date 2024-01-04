日前，成都至自贡至宜宾高铁、汕头至汕尾高铁汕头南至汕尾段、南昌至景德镇至黄山高铁等一批高速铁路相继开通运营，为沿线人民群众送上便捷出行的新年“大礼”，也成为国家开发银行支持我国铁路建设结出的最新“硕果”。2023年，国家开发银行聚焦服务国家战略重点领域和薄弱环节发展，加大中长期信贷支持力度，发放铁路基础设施建设贷款1055亿元，充分发挥在促进扩大内需和有效益投资中的引导、带动和保障作用，支持贵南高铁、济郑高铁、成自宜高铁、汕汕高铁、昌景黄高铁等多条高铁开通运营，涉及新通车里程约2300公里。

据介绍，2023年，国家开发银行认真贯彻《中长期铁路网规划》《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等文件部署要求，聚焦高速铁路、重要区域城际铁路等重点领域，加强与有关部委、国铁集团及其他重点企业的沟通对接，积极提供中长期融资支持和规划融智等服务，有力支持了铁路交通基础设施高质量发展。

在开发银行助力下，我国“八纵八横”高铁网越织越密，为区域协调发展提供更加有力的基础设施“硬支撑”。例如，贵南高铁作为“八纵八横”高铁网包头（银川）至海口通道的重要组成部分，其建成通车为川渝黔地区加强与北部湾、粤港澳大湾区等地互联互通打开了新通道。济郑高铁是“八纵八横”高铁网的重要连接线，开通后让山东半岛城市群与中原城市群成功“牵手”，为黄河流域生态保护和高质量发展提供了新的助力。

同时，开发银行支持铁路建设也有力带动了相关革命老区、欠发达地区、边远地区基础设施“补短板”，为全面推进乡村振兴注入新动能。比如，昌景黄高铁的开通不仅大大压缩了赣鄱大地与长三角地区的时空距离，也使上饶市余干县接入高铁网络，让更多老区百姓享受到经济社会发展带来的“红利”。一家在余干当地从事柔性折叠屏显示器件生产的企业负责人介绍，过去从南昌乘汽车到余干要2个小时，现在乘坐高铁只需要20多分钟，公司将迎来更多商机。

开发银行有关部门负责人表示，下一步将深入贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，强化职能定位，聚焦主责主业，继续深化政银企对接合作，重点围绕“八纵八横”高铁网建设，积极提供稳定的中长期融资支持，为构建现代综合交通运输体系贡献力量。

(责编：董童、李源)

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