2023年12月29日，国家外汇管理局发布《银行外汇展业管理办法（试行）》，自2024年1月1日起施行。中信银行在国家外汇局指导下，前期作为四家试点行之一在嘉兴、无锡、青岛三地率先开展了外汇展业试点工作，取得良好成效。

外汇展业改革的实质是银行自身外汇业务流程再造。试点行的任务不是浅尝辄止的“试水”，而是沉下心对长期习惯的业务操作流程改革的“破冰”，是自我革命、自我突破的“真变革”。

外汇局一直提倡并尊重试点行从自身实际情况出发设计展业流程。受此鼓励，中信银行从战略视角和企业转型升级的视角给予外汇业务流程再造“高定位”的顶层设计，在实践中逐渐摸索出一套贯穿事前、事中、事后的全流程展业框架。

事前科技赋能 助力客户精准画像

为寻求对客户精准识别的最佳解决方案，中信银行大胆尝试，首次在外汇领域引入智能AI，建立起一套“可信、可靠、可迭代”的大模型业务平台。通过整合利用自身数据和技术资源，挖掘内外部数据库实现快速分拣识别，最大限度降低尽调对客户的打扰和主观因素带来的偏差，结合外汇业务特色形成全国一体化、标准化、系统化、数字化的客户评价体系，确保客户评级分类的精准和高效。

以中信银行嘉兴分行为例，试点首日完成77家客户评定，若按常规方式测算需要3个月以上的时间，科学、客观、高效的客户评价系统为整个展业改革提供了坚实基础。

事中差异化审核 促进“越诚信越便利”

外汇展业试点实施后，事中审核环节对优质客户凭指令即办理外汇结算，“越诚信越便利”的惠及面不断拓展。

针对进出口企业单据“多、碎、杂”等痛点，中信银行“差异化+定制化”推出“便利化+批量汇款”的服务方案。客户在网银批量传输带有国际收支申报信息的电子支付指令，银行接收到电子支付指令后若审核为便利化相关交易，则直接批量完成跨境支付和国际收支申报，企业制作或传递材料的成本大为降低。经统计，展业试点下优质客户办理一笔外汇收支业务的平均时间缩短75%以上。

中信银行多家企业客户财务人员反馈，银行在对企业“真了解、真信任”的基础上实施的流程优化让企业实实在在感受到了便利化。此外，中信银行嘉兴、无锡分行参与试点的客户50%以上是先进制造业企业，便利化政策有利于营造良好的产业发展生态，深受实体企业欢迎。

事后持续动态监测 风险为本落到实处

为探索“风险为本”的外汇管理新方式，中信银行不断丰富完善并迭代多个风险监测模型，建立风险监测报告系统，可及时回溯筛查，以实现风险早识别、早预警、早暴露、早处置。

同时，中信银行试点分行结合自身情况，有效重置了符合自身管理特点的组织模式。试点分行在国际业务部专门增设二级室“展业监测室”或“展业监测团队”，进一步优化人员分工和操作流程，将事中人员向事前和事后岗位倾斜。通过内控制度和组织结构相结合的安排，合理分配管理资源，提高优质客户业务直通率，提升风险防控有效性。

中信银行国际业务相关负责人表示，外汇展业改革对银行来说是内部业务流程的再造，借外汇微观监管框架改革契机推动银行有效落地本应做而未做、想做却不会做的工作，将对促进银行高质量发展产生深远影响。

2024年外汇展业新规正式实施，中信银行外汇展业工作进入全面拓展推广的新阶段。乘外汇展业改革东风，中信银行将继续以组织保障、流程优化、分步扩容、产品创新为着力点，巩固并扩大试点成果，以试点为示范加大复制推广，以改革创新助力金融高质量发展。

(责编：董童、李源)

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