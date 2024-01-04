人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

攻坚流程再造 中信银行外汇展业试点显成效

2024年01月04日12:00 | 来源：人民网
小字号

2023年12月29日，国家外汇管理局发布《银行外汇展业管理办法（试行）》，自2024年1月1日起施行。中信银行在国家外汇局指导下，前期作为四家试点行之一在嘉兴、无锡、青岛三地率先开展了外汇展业试点工作，取得良好成效。

外汇展业改革的实质是银行自身外汇业务流程再造。试点行的任务不是浅尝辄止的“试水”，而是沉下心对长期习惯的业务操作流程改革的“破冰”，是自我革命、自我突破的“真变革”。

外汇局一直提倡并尊重试点行从自身实际情况出发设计展业流程。受此鼓励，中信银行从战略视角和企业转型升级的视角给予外汇业务流程再造“高定位”的顶层设计，在实践中逐渐摸索出一套贯穿事前、事中、事后的全流程展业框架。

事前科技赋能 助力客户精准画像

为寻求对客户精准识别的最佳解决方案，中信银行大胆尝试，首次在外汇领域引入智能AI，建立起一套“可信、可靠、可迭代”的大模型业务平台。通过整合利用自身数据和技术资源，挖掘内外部数据库实现快速分拣识别，最大限度降低尽调对客户的打扰和主观因素带来的偏差，结合外汇业务特色形成全国一体化、标准化、系统化、数字化的客户评价体系，确保客户评级分类的精准和高效。

以中信银行嘉兴分行为例，试点首日完成77家客户评定，若按常规方式测算需要3个月以上的时间，科学、客观、高效的客户评价系统为整个展业改革提供了坚实基础。

事中差异化审核 促进“越诚信越便利”

外汇展业试点实施后，事中审核环节对优质客户凭指令即办理外汇结算，“越诚信越便利”的惠及面不断拓展。

针对进出口企业单据“多、碎、杂”等痛点，中信银行“差异化+定制化”推出“便利化+批量汇款”的服务方案。客户在网银批量传输带有国际收支申报信息的电子支付指令，银行接收到电子支付指令后若审核为便利化相关交易，则直接批量完成跨境支付和国际收支申报，企业制作或传递材料的成本大为降低。经统计，展业试点下优质客户办理一笔外汇收支业务的平均时间缩短75%以上。

中信银行多家企业客户财务人员反馈，银行在对企业“真了解、真信任”的基础上实施的流程优化让企业实实在在感受到了便利化。此外，中信银行嘉兴、无锡分行参与试点的客户50%以上是先进制造业企业，便利化政策有利于营造良好的产业发展生态，深受实体企业欢迎。

事后持续动态监测 风险为本落到实处

为探索“风险为本”的外汇管理新方式，中信银行不断丰富完善并迭代多个风险监测模型，建立风险监测报告系统，可及时回溯筛查，以实现风险早识别、早预警、早暴露、早处置。

同时，中信银行试点分行结合自身情况，有效重置了符合自身管理特点的组织模式。试点分行在国际业务部专门增设二级室“展业监测室”或“展业监测团队”，进一步优化人员分工和操作流程，将事中人员向事前和事后岗位倾斜。通过内控制度和组织结构相结合的安排，合理分配管理资源，提高优质客户业务直通率，提升风险防控有效性。

中信银行国际业务相关负责人表示，外汇展业改革对银行来说是内部业务流程的再造，借外汇微观监管框架改革契机推动银行有效落地本应做而未做、想做却不会做的工作，将对促进银行高质量发展产生深远影响。

2024年外汇展业新规正式实施，中信银行外汇展业工作进入全面拓展推广的新阶段。乘外汇展业改革东风，中信银行将继续以组织保障、流程优化、分步扩容、产品创新为着力点，巩固并扩大试点成果，以试点为示范加大复制推广，以改革创新助力金融高质量发展。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 3组数据看民生答卷托起“稳稳的幸福”
　　
天堑变通途 我国大西南又一条高速大动脉取得突破性进展
　　幸福之路出乌蒙，穿山跨江筑通途。2024年1月3日上午，G7611都香高速云南昭通段建成通车，标志着中国大西南又一条连接滇川黔三省的高速大动脉取得突破性进展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部