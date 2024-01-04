人民网北京1月4日电 （记者车柯蒙）全年产销有望达到3000万辆左右；新能源汽车产销将超过900万辆；汽车出口接近500万辆；中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上…… 据中国汽车工业协会消息，2023年，汽车产业成为我国工业经济增长的主要拉动力。

“公司12月销售34.1万辆，同比增长45%。全年销售302.4万辆，同比增长61.9%。”日前，比亚迪发布最新公告，交出年销量超300万辆的亮眼成绩单。记者梳理发现，这是时隔39年，中国车企再度成为中国汽车市场的销售冠军。

业界认为，这不仅是比亚迪交出的“成绩单”，更是洞察中国汽车工业高质量发展的缩影。

政策频发力 新能源汽车迈进发展新阶段

近年来，政策“组合拳”频出，持续激发消费潜力，助力新能源汽车产业蓬勃发展。与此同时，汽车产业结构加速升级，车企加快“出海”步伐。从打开国门、以市场换技术，到如今成为全球新能源汽车战略高地，我国新能源汽车产业正在迈向规模化、全球化的发展新阶段。

在2004年的北京国际车展上，比亚迪展示了三款新能源概念车：ET、Hybrid-s、EF3，那时，其他展台上基本都是燃油车。近20年过去，2023年广州国际车展的1132台展车中，新能源车占比超过40%，达到469台，其中，中国品牌新能源展车350台，在所有新能源展车中占比超过七成。

在头部企业的引领下，中国汽车在新能源方面的先发优势正从销量优势向技术优势转变，并逐渐引领全球新能源汽车产业变革新方向。

记者了解到，2023年上半年，比亚迪成为中国汽车工业70年来首个进入世界销量前十的中国品牌，并于2023年年底正式超越铃木集团位列全球销量第九，中国品牌正改写着全球汽车产业格局。

坚持技术创新 多措并举提升发展内生动能

值得注意的是，比亚迪在高销量情况下仍然保持高速增长：2021年销售74万辆，增长73.3%；2022年销售186万，增长152.5%；2023年销售302万，增长61.9%。

比亚迪高速的发展动能，源自于其技术的不断突破。记者了解到，在技术研发上，比亚迪累计投入上千亿资金。仅在2023年前三季度，比亚迪的研发投入就高达2493.8亿元，这一数字远远超过了其营收增长速度。

在新能源汽车发展初期，行业普遍面临三无困境：一无充电技术，二无充电基础设施，三无充电标准。为破解这些发展难题，比亚迪率先实现充电技术从0到1的突破，在车端和桩端，皆自研了家用和公共领域的交、直流充电技术，为国标交、直流充电标准提供了参考范本，也成为首批中国电动汽车充电标准起草单位。比亚迪这一系列的技术突破，让中国新能源汽车充电技术有了“根”。

比亚迪强大的发展后劲，也得益于多品牌矩阵持续赋能，以推动其高端化、高质量发展。目前，比亚迪已构建由比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌组成的产品矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足消费者多方位、全场景用车需求。

据介绍， 2023年比亚迪汉月均销售近2万辆，比亚迪唐月均销售破1万辆，汉、唐双旗舰累计销量突破百万，腾势D9取得了2023年中国市场全品类MPV销量冠军，仰望品牌的首款车型仰望U8在其首个完整交付月实现了销售1593辆的成绩；方程豹品牌的首款车型豹5在其首个完整交付月销售了5086辆……

深入海外布局 中国品牌走向全球舞台

据海关统计，今年前三季度，电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池“新三样”合计出口同比增长41.7%。与海外经销商合作、在海外投资建厂、扩大海外销售网络……近年来，中国新能源汽车的“出海”布局更加深入。

中国汽车工业协会数据显示，今年1至11月，我国新能源汽车出口量为109.1万辆，全年有望突破120万辆（不含海外生产），增速达80%。

对于比亚迪而言，“出海”正成为其发展的强劲增长极。据了解，在2023年，比亚迪通过积极参与国际车展、推出适应不同市场需求的新车型以及加强与全球合作伙伴的关系，将品牌推向全球舞台。截至目前，比亚迪已经进入海外59个国家和地区。

据悉，比亚迪将继续投资于研发和生产设施，以确保能够满足不断增长的需求。比亚迪巴西生产基地综合体计划于2024年下半年投产，生产基地综合体将由三座工厂组成，分别为一座主营电动客车和卡车底盘的生产工厂、一座新能源乘用车整车生产工厂，以及一座专门从事磷酸铁锂电池材料的加工工厂。此外，公司还将深化本土化战略，包括建立更多的销售和服务网络，以及开发符合当地消费者多样化需求的产品。

当前，新能源的发展无疑为中国汽车工业发展提供了全新的“加速度”。业界认为，比亚迪完成了年初定下的年销量300万辆的目标，一举成为全球新能源汽车销售冠军，一方面提振了市场信心，一方面为中国工业经济增长再度注入动能。同时，随着更多车型走向海外，比亚迪有望持续巩固全球领先地位。

(责编：申佳平、高雷)

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