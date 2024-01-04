人民网北京1月4日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快推动移动网络深度覆盖，提升网络质量，优化用户感知，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，支撑重点行业数字化转型需求，促进经济社会高质量发展，工业和信息化部、国家发展改革委、教育部等十一部门决定开展“信号升格”专项行动。专项行动提出，要推动“信号升格”，加强文旅场景、医疗机构、高等学校等11个重点场景网络覆盖。

工业和信息化部介绍，专项行动旨在实现移动网络（4G和5G）信号显著增强，移动用户端到端业务感知明显提升，资源要素保障更加有力，监测评估能力持续增强，为广大用户提供信号好、体验优、能力强的高品质网络服务。专项行动将围绕密切关系群众生产生活的重点场景，靶向发力、精准施策，解决移动网络覆盖和业务服务质量等关键问题，将聚焦网络设施、服务保障、支撑能力等各环节全过程一体化推进“信号升格”“感知升格”“保障升格”“能力升格”。

专项行动要求，到2024年底，超过8万个重点场所实现移动网络深度覆盖（即重点场所的关键点位均达到相关覆盖标准要求），2.5万公里铁路和35万公里公路、150条地铁线路实现移动网络连续覆盖（即线路沿线95%的区域达到相关覆盖标准要求）。移动网络下行均值接入速率不低于200Mbps，上行均值接入速率不低于40Mbps，卡顿、时延等主要业务指标加快改善，移动网络达标速率占比不低于90%（即90%情形下达到相关速率标准要求）。

到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善，5G流量占比显著提升。移动网络下行均值接入速率不低于220Mbps，上行均值接入速率不低于45Mbps，卡顿、时延等主要业务指标全面优化，移动网络达标速率占比不低于95%（即95%情形下达到相关速率标准要求）。

专项行动部署了四个方面重点任务。一是推动“信号升格”，加强重点场景网络覆盖。

在政务中心，持续提升各级政务服务中心的移动网络信号覆盖，重点覆盖政务服务大厅、业务窗口、行政事项受理点等关键点位，支撑提高行政效能，提升群众办事体验。到2025年，实现全部县级以上政务服务中心移动网络信号覆盖和质量保障。

在文旅场景，持续提升国家5A/4A级旅游景区、国家二级以上博物馆、国家级旅游度假区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、红色教育基地、大型体育场馆、城市广场等移动网络信号覆盖，重点覆盖游客服务中心、售票处、索道上下站、区内景点、展览展示区、休闲区等关键点位，支持景区开展4K/8K 视频、智慧导览、VR/AR沉浸式旅游等应用。到2025年，实现全部5A级景区、国家一级博物馆，超过3000个4A级景区、400个以上国家二级博物馆的移动网络信号覆盖和应用体验提升。

在医疗机构，持续提升移动网络在二级以上医疗机构、重点社区医疗机构等移动网络信号覆盖，重点覆盖门急诊区、输液室、检验窗口、住院部、手术室等关键点位，支撑开展视频通话、移动支付、远程医疗、便民服务、应急处突等应用。到2025年，实现全部三级医疗机构、8000家以上二级医疗机构移动网络信号覆盖和业务保障。

在高等学校，持续提升普通高等学校、职业高等学校等移动网络信号覆盖，重点覆盖图书馆、教学楼、餐厅、宿舍楼、报告厅、体育馆、校园绿地等关键点位，支撑在线教学、视频监控、安全管理等应用。到2025年，实现全部国家“双一流”高校、中央部门所属高校、地方所属高校的移动网络信号覆盖和应用体验提升。

在交通枢纽，持续提升民用机场、客运火车站、客运汽车站、港口客运站等移动网络信号覆盖，重点覆盖售票大厅、候机（车、船）区、安检区等关键点位，满足流量密集、业务突发性强、并发业务多等通信业务需求。到2025年，基本实现民用机场、1500个客运火车站和二级及以上汽车客运站移动网络信号覆盖和业务保障。

在城市地铁，创新地铁覆盖整体解决方案，强化新技术新产品应用，加快提升地铁隧道、地上线路等移动网络信号连续覆盖，重点覆盖地铁检票口、安检区、站台站厅、调度室等关键点位，保障复杂环境下通信服务体验。逐步推进确定地铁无线通信业务专用频率，保障地铁专用无线通信业务安全需求。到2025年，实现全部地铁站台、站厅深度覆盖，基本实现200条以上城市地铁线路移动网络信号连续覆盖。

在公路铁路水路，持续推进“八纵八横”高速铁路网、重点客运普速铁路、国道、省道、城市骨干道路、农村公路重要路段和高等级航道、国境国际通航河流等移动网络信号连续覆盖，重点覆盖铁路站台、公路服务区、收费站、桥梁隧道、船闸、国省道沿线关键区段等重要点位，支撑旅客通话及综合信息服务需求。到2025年，基本实现公路铁路水路关键点位深度覆盖，长度超过3万公里的高铁线路、30万公里的国道和20万公里的省道实现移动网络信号连续覆盖。

在重点商超，持续推进商业街区、综合商业体、超市等移动网络信号覆盖，重点覆盖顾客休息区、餐饮区、商铺、收银区、地下停车场等关键点位，满足高峰期移动支付、直播、视频、通话等业务需求，支撑商贸数字化便民服务。到2025年，实现90%以上重点商超的移动网络信号深度覆盖和业务保障。

在住宅小区，持续推进居住小区、城中村、城乡结合部等移动网络信号覆盖和基于光纤到房间（FTTR）的室内Wi-Fi覆盖，重点覆盖活动中心、生活超市、地下停车场、电梯等关键点位，新建住宅小区关键点位基本实现移动网络全覆盖，支撑智慧家庭、智慧社区等应用。到2025年，实现70%以上住宅小区的移动网络信号覆盖和应用体验提升。

在商务楼宇及酒店，持续推进超甲级、甲级、乙级商务楼宇、星级酒店、会议中心等移动网络信号覆盖，重点覆盖前厅、办公区、会客室、客房、用餐区、地下停车场等关键点位，满足在线办公、视频会议、休闲娱乐、综合服务等应用需求。到2025年，实现60%以上城市商务楼宇移动网络深度覆盖和体验提升。

在乡镇农村，对接巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略，夯实4G网络覆盖基础，加快推进5G网络向各乡镇、行政村延伸，重点覆盖乡镇政府所在地、乡村集市、村委会、村活动广场、乡镇卫生院和村卫生室等关键点位，提升大田种植、畜禽养殖、水产养殖等各类农业生产区域网络覆盖水平，满足农村居民便捷信息通信、直播带货、农业综合应用需求。鼓励发达区域农村统一网络规划、建设、服务等标准，实现城乡“同网同速”。加快“宽带边疆”建设，增强边疆地区网络供给能力。有序推动行政村5G“点亮”，监测并优化全国行政村5G覆盖情况。到2025年，行政村移动网络信号覆盖和质量显著提升。

专项行动要求，推动“感知升格”，加快重点业务服务提升。优化互联网应用基础设施部署。主要互联网企业加速部署关键内容设施、重要业务枢纽、资源汇聚中心，提升综合业务服务能力。完善内容分发网络（CDN）节点部署，加大热点内容引入力度，优化加速性能，提升用户端到端业务感知。科学配置应用服务器带宽，动态优化数据传输，满足大并发量等业务需求。

同时，完善互联网业务感知关键指标监测分析。提供视频直播、视频通话、短视频、云游戏等业务的互联网企业，加强对业务连通率、卡顿率、时延、高清视频占比等关键感知指标的监测分析，提升应用程序和主流终端兼容性，加大端到端协同，保障用户基本业务使用需求。面向新型互联网业务的差异化感知需求，加快构建用户业务感知评价标准，分级、分类保障用户端到端业务体验。

此外，加强新技术应用和产品方案研发。基础电信企业、互联网企业、设备制造企业、终端企业协同合作，加快面向网络质量提升的上行增强、载波聚合等技术攻关和产品研发，创新重点场景差异化网络解决方案，加快新型数字化室分系统建设，打造高质量精品网络。加快优化调度算法，加强终端新技术试验，更好适配网络协议，丰富5G终端供给，满足多层次消费需求。加快人工智能等新技术引入，推进网络运营维护智能化，减少网络质差问题处理响应时间，保障网络服务质量稳定供给。

专项行动提出，推动“保障升格”，强化资源要素高效协同。统筹推进跨行业规划衔接和标准落实。各地依托国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，加强信息基础设施相关规划与国土空间规划衔接，推动信息基础设施纳入国土空间规划，基站、机房等相关设施选址布局和配建要求应在国土空间规划编制当中予以统筹保障。加强信息基础设施规划与电力设施相关规划的有效衔接和协同建设，保障移动基站等设施的电力供应。统筹推动《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》落实，做到移动通信基础设施与建筑物同步设计、同步施工、同步验收，未验收合格建筑物严禁接入公用电信网。

保障重点场所通信基础设施建设通行权。各地教育、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、文化和旅游、卫生健康等行业主管部门组织交通枢纽、铁路公路、城市地铁等公共交通服务单位，重点商超、住宅小区、商务楼宇等业主单位，政务中心、文旅景区、医疗机构、高等学校、乡镇农村等运营管理单位和基层单位，在具备条件的情况下，向移动通信基站、光纤宽带等通信基础设施建设预留空间，鼓励各单位所属设施资源免费向通信基础设施建设开放，提供建设运维便利，确保通信基础设施建设通行权。

加强通信基础设施用能保障。支持各地供电企业加强与基础电信企业和铁塔公司等协作，超前配置电力容量，对重要通信设施实行多路市电保障，对具备条件的5G基站加快转改直进程，对符合条件的5G基站实施电力打包直接交易，降低5G用电成本。基础电信企业积极开展网络绿色化改造，加快先进节能技术应用推广，降低基站功耗。推动地方在电力设施新建和扩容建设中，简化审批事项，优化审批流程，缩短审批时间。

专项行动要求，推动“能力升格”，促进监测评测水平提升。完善网络质量评测体系和监测能力。中国通信标准化协会加快开展面向应用的端到端网络质量评测标准体系研制。中国信息通信研究院持续完善全国移动网络质量感知平台功能，形成网络质量全域感知、重点场景问题告警和重点业务质量监测等能力；探索建立网络质量评测仪器仪表等工具的认证机制，加快相关工具研发创新和产业化，提升各类工具测试结果的准确性、一致性和可比性。

同时，强化通信网络抗毁能力。基础电信企业加强网络运行监控，优化相关网管系统功能，实现网络运行状态实时监测、网络性能动态管理、网络故障自动定位及时处置。持续优化通信设施选址布局和通信网络多路由冗余保护。修订完善通信基础设施建设标准，在灾害多发地区建设超级基站，提升灾害多发地区通信设施建设抗灾等级。

(责编：申佳平、高雷)

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