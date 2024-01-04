大雾黄色预警 多地局地能见度不足200米
2024年01月04日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今晨，山东南部、安徽、江苏、上海、浙江北部、江西中东部、湖北中部、湖南北部、四川东北部及新疆沿天山一带出现能见度不足1公里的大雾，山东南部、安徽中北部、江苏西部、江西东北部等地部分地区能见度不足200米。中央气象台继续发布大雾黄色预警。
1月4日早晨至上午，山东南部、安徽中北部、江苏大部、湖北中部、湖南北部、江西东部、福建西部、四川盆地南部等地的部分地区有大雾，其中山东南部、江苏南部、安徽中部、湖北中部、江西东部等地的部分地区有能见度低于500米的浓雾，局地有能见度低于200米的强浓雾。
4日至5日，华北南部、黄淮中东部、江淮等地扩散条件较差，有轻至中度霾。6日起，华北黄淮等地霾天气自北向南逐步减弱消散。
气象专家表示，雾和霾天气均会使能见度降低，其中雾是对人类交通活动影响最大的天气之一，常常导致高速公路封闭和机场航班延误。大雾来袭，放慢车速，勤按喇叭，牢记“双车道走内侧，三条车道走中间”原则，保证行车安全。
中国气象局提醒，尽量少开窗、减少外出，必须外出时戴口罩；暂停晨练；穿越马路看清来往车辆，遇轮渡等停航时不要拥挤在渡口；室内煤炉取暖时做好通风措施，避免一氧化碳中毒。
(责编：申佳平、高雷)
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