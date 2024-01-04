人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

大雾黄色预警 多地局地能见度不足200米

欧阳易佳
2024年01月04日15:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月4日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今晨，山东南部、安徽、江苏、上海、浙江北部、江西中东部、湖北中部、湖南北部、四川东北部及新疆沿天山一带出现能见度不足1公里的大雾，山东南部、安徽中北部、江苏西部、江西东北部等地部分地区能见度不足200米。中央气象台继续发布大雾黄色预警。

1月4日早晨至上午，山东南部、安徽中北部、江苏大部、湖北中部、湖南北部、江西东部、福建西部、四川盆地南部等地的部分地区有大雾，其中山东南部、江苏南部、安徽中部、湖北中部、江西东部等地的部分地区有能见度低于500米的浓雾，局地有能见度低于200米的强浓雾。

4日至5日，华北南部、黄淮中东部、江淮等地扩散条件较差，有轻至中度霾。6日起，华北黄淮等地霾天气自北向南逐步减弱消散。

气象专家表示，雾和霾天气均会使能见度降低，其中雾是对人类交通活动影响最大的天气之一，常常导致高速公路封闭和机场航班延误。大雾来袭，放慢车速，勤按喇叭，牢记“双车道走内侧，三条车道走中间”原则，保证行车安全。

中国气象局提醒，尽量少开窗、减少外出，必须外出时戴口罩；暂停晨练；穿越马路看清来往车辆，遇轮渡等停航时不要拥挤在渡口；室内煤炉取暖时做好通风措施，避免一氧化碳中毒。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
大雾黄色预警 多地局地能见度不足200米
　　人民网北京1月4日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今晨，山东南部、安徽、江苏、上海、浙江北部、江西中东部、湖北中部、湖南北部、四川东北部及新疆沿天山一带出现能见度不足1公里的大雾，山东南部、安徽中北部、江苏西部、江西东北部等地部分地区能见度不足200米。中央气象台继续发布大雾黄色预警。…
十八部委联合发文：助力基本公共服务均等化、普惠化、便捷化
　　人民网北京1月4日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为落实《国家标准化发展纲要》中关于实施基本公共服务标准体系建设工程的部署，近日，国家标准委、国家发展改革委、财政部、教育部、民政部、司法部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家卫生健康委、退役军人事务部、广电总局、体育总局、国家医保局、国家文物局、国家疾控局、国家中医药局、中国残联等18部委联合印发《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》，以标准化助力基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。 基本公共服务是保障全体人民生存和发展基本需要、与经济社会发展水平相适应的公共服务，由政府承担保障供给数量和质量的主要责任。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部