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人力资源社会保障部：进一步加强农民工职业技能培训

2024年01月06日08:17 | 来源：光明日报
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原标题：人力资源社会保障部：进一步加强农民工职业技能培训

本报北京1月5日电 记者从人力资源社会保障部获悉，《关于加强农民工职业技能培训工作的意见》（以下简称《意见》）已于近日发布，旨在深入实施人才强国战略和就业优先战略，健全终身职业技能培训制度，面向广大农民工群体开展大规模、广覆盖、多形式的职业技能培训，促进农民工技能提升和就业创业。

《意见》明确了三方面14条重点任务。一是在组织实施方面，加强农民工职业技能培训的组织发动和信息公开，根据不同群体特点，分类开展就业技能培训、岗位技能提升培训、企业新型学徒制培训、新职业新业态培训、创业培训等，优化就业服务与技能培训衔接融通，提升培训促就业质效。二是在资金使用方面，统筹好就业补助资金、失业保险基金、企业职工教育经费等，支持农民工职业技能培训工作。按规定落实好农民工职业技能培训支持政策，压紧压实资金使用安全主体责任。三是在服务管理方面，建立人社部门牵头协调、多部门共同参与的工作机制，形成工作合力。进一步优化补贴申领流程，提升信息化便民服务水平和经办服务效率。加大政策宣传解读力度，提高政策的公众知晓度，促进农民工职业技能培训工作取得实效。（记者邱玥）

(责编：杨曦、李楠桦)
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