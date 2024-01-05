绘说现代化丨种地这件事，中国人有多牛？
2024年01月05日20:24 | 来源：人民网
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耕地是粮食生产的命根子。2023年，我国粮食总产量13908亿斤，连续9年保持在1.3万亿斤以上。截至2022年底，全国累计建成10亿亩高标准农田……《绘说现代化》第1期，一起感受中国式现代化的磅礴力量！
(责编：申佳平、高雷)
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