耕地是粮食生产的命根子。2023年，我国粮食总产量13908亿斤，连续9年保持在1.3万亿斤以上。截至2022年底，全国累计建成10亿亩高标准农田……《绘说现代化》第1期，一起感受中国式现代化的磅礴力量！