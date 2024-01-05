人民网北京1月5日电 （记者夏晓伦）近日，市场监管总局印发《关于开展国家质量基础设施集成服务基地试点工作的通知》（以下简称《通知》），确定了内蒙古、吉林等14个国家质量基础设施集成服务基地试点项目，以优化服务、提高效率、辐射带动为导向，加强计量、标准、认证认可、检验检测等要素统筹建设与协同服务，推进技术、信息、人才、设备等向社会开放共享，探索建立健全高效实用、要素融合、便利快捷的质量基础设施集成服务新机制、新模式。

《通知》指出，此次国家质量基础设施集成服务基地试点分为两类，一是产业型试点，主要面向当地或周边特色产业、优势产业和急需发展产业，统筹运用质量基础设施相关要素资源，推动解决产业发展特别是产业链供应链韧性和安全水平提升中的重点质量技术问题，推动产业质量竞争力提高和产业链供应链质量联动提升；二是区域型试点，主要面向所在地区以及周边城镇群、都市圈、区域一体化发展需求，加强先进质量管理模式和方法推广应用，提供质量基础设施要素融合集成服务，支持中小微企业质量升级，助力区域创新能力、产业竞争力、发展能级提升。

《通知》要求，试点项目承担单位要科学制定实施方案，在质量基础设施集成服务路径方法上大胆探索，勇于创新，争取形成一批效益突出、可复制推广的典型经验。鼓励试点所在地政府及相关部门出台支持试点建设的政策措施，做好宣传引导，打造质量技术服务品牌，扩大试点项目知晓度，方便社会各方获得高效服务。

(责编：申佳平、高雷)

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