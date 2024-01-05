人民网北京1月5日电 （记者赵竹青）科技部5日在京举行新闻发布会，公布了《全球生态环境遥感监测2023年度报告》。其中“全球大宗粮油作物生产与粮食安全形势”专题显示，2023年全球大宗粮油作物同比增产。

报告显示，2023年全球极端事件对大宗粮油作物生产的影响相对较轻。全球大宗粮油作物总产量预计为28.74亿吨，同比增加1414万吨，增幅0.5%。但由于受到2022年粮食减产的影响，且个别主要出口国收紧了对外出口政策，供应量减少，全球大宗粮油供应形势总体趋紧。

报告指出，干旱是影响粮食生产的主要灾害。20世纪80年代以来，全球粮食主产区分别采取保障灌溉、地膜覆盖、保护性耕作、种植结构调整以及选用抗旱品种等措施，显著提升了农田的抗旱能力。

此外，20年来全球耕地休耕呈下降趋势。全球耕地休耕面积由2000年的2.07亿公顷下降到2022年的1.11亿公顷，减幅46.4%，年平均休耕面积约占全球耕地总面积的7.1%。

全球生态环境遥感监测年度报告编委会主任、科技部国家遥感中心主任赵静介绍，2023年是开展年度报告工作的第12年，本年度完成了“全球土地覆盖变化对碳损失和碳吸收的影响”“全球大宗粮油作物生产与粮食安全形势”和“南北极与青藏高原冰雪变化及影响”3个专题报告，可为应对气候变化、增强全球粮食供给透明度、实现可持续发展目标提供数据和信息支撑。

良好的生态环境是最普惠的民生福祉，保护生态环境、推动可持续发展是各国的共同责任。遥感技术在生态环境监测、生物多样性保护以及推动可持续发展等方面发挥着越来越重要作用。目前，中国已形成气象、资源、环境、海洋等地球观测卫星应用体系，逐步完善高分辨率对地观测系统和国家空间基础设施，对地观测能力日益提高。同时，作为地球观测组织（GEO）的创始国和联合主席国，中国一直致力于面向全球开放共享更多的地球观测数据、产品、工具、知识、案例和服务，为世界各国，尤其是发展中国家开展生态环境监测提供遥感技术支持。

(责编：赵竹青、高雷)

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