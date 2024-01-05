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市场监管总局：特斯拉因安全隐患召回超160万辆车

2024年01月05日19:22 | 来源：人民网
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人民网北京1月5日电 （记者申佳平）据国家市场监管总局官网消息，日前，特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽车（北京）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回汽车共超160万辆。

一是自即日起，召回生产日期在2022年10月26日至2023年11月16日期间的部分进口Model S和Model X电动汽车，共计7538辆。本次召回范围内的车辆因车门解锁逻辑控制问题，在发生碰撞时，非碰撞侧车门锁闩可能从锁扣上脱离，使车门处于非锁紧状态，存在安全隐患。

据悉，特斯拉汽车（北京）有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级软件，防止车辆碰撞过程中车门锁闩与锁扣脱离。用户无需到店即可完成软件升级。对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，特斯拉汽车（北京）有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级软件，以消除安全隐患。在应急处置措施上，建议用户在车辆召回实施前，谨慎驾驶车辆；在收到召回软件更新通知后，尽快升级车辆软件。

二是自即日起，召回生产日期在2014年8月26日至2023年12月20日期间的部分进口Model S、Model X、Model 3及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计1610105辆。

按照召回计划，本次召回范围内的车辆，在自动辅助转向功能开启情况下，驾驶员可能误用2级组合驾驶辅助功能，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆推送新开发的功能，包括增加额外的自动辅助转向控制及相关提示，进一步促使驾驶员在启用该功能时，履行驾驶职责并遵守驾驶规定，以降低因误用辅助转向功能引起的碰撞风险。本次召回将分阶段实施，用户无需到店即可完成软件升级。对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽车（北京）有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级软件。

(责编：申佳平、章斐然)
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