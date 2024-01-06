原标题：三部门推进污水处理减污降碳协同增效

本报北京1月5日电（记者刘坤、邱玥）国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部近日联合发布实施意见，推进污水处理减污降碳协同增效。

意见提出，到2025年，污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展，能效水平和降碳能力持续提升。地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂。

国家发展改革委有关负责人表示，近年来，我国污水收集处理设施不断完善，截至目前已建成城市和县城污水处理厂近5000座，总处理能力超过2.5亿立方米/日，城市污水处理率超过98%，但污水收集效能偏低、污水处理过程温室气体排放较多、能源资源回收利用水平不高等问题仍然存在。

意见明确，坚持系统观念，协同推进污水处理全过程污染物削减与温室气体减排，开展源头节水增效、处理过程节能降碳、污水污泥资源化利用，全面提高污水处理综合效能，提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治，助力实现碳达峰碳中和目标，加快美丽中国建设。

(责编：杨曦、李楠桦)

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