三部门推进污水处理减污降碳协同增效
2024年01月06日08:17 | 来源：光明日报
小字号
原标题：三部门推进污水处理减污降碳协同增效
本报北京1月5日电（记者刘坤、邱玥）国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部近日联合发布实施意见，推进污水处理减污降碳协同增效。
意见提出，到2025年，污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展，能效水平和降碳能力持续提升。地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂。
国家发展改革委有关负责人表示，近年来，我国污水收集处理设施不断完善，截至目前已建成城市和县城污水处理厂近5000座，总处理能力超过2.5亿立方米/日，城市污水处理率超过98%，但污水收集效能偏低、污水处理过程温室气体排放较多、能源资源回收利用水平不高等问题仍然存在。
意见明确，坚持系统观念，协同推进污水处理全过程污染物削减与温室气体减排，开展源头节水增效、处理过程节能降碳、污水污泥资源化利用，全面提高污水处理综合效能，提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治，助力实现碳达峰碳中和目标，加快美丽中国建设。
(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 两部门发布关于金融支持住房租赁市场发展意见 2月5日起施行
- 人民网北京1月5日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为支持加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，培育和发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳健康发展，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见，自2024年2月5日起施行。意见包括加强住房租赁信贷产品和服务模式创新、拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道、加强和完善住房租赁金融管理等内容。…
- 评论
- 关注