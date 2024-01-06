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释放应用潜力 推动经济发展

本报记者 刘坤
2024年01月06日08:18 | 来源：光明日报
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原标题：释放应用潜力 推动经济发展

近日，国家数据局等17部门联合印发了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。

“数据作为新型生产要素，已快速融入生产、消费、流通、分配和社会服务管理等各环节，成为推动经济社会高质量发展的关键动力。”国家数据局副局长沈竹林说，目前，数据供给质量不高、流通机制不畅、应用潜力释放不够等问题依然存在，制定行动计划就是要有针对性地解决这些问题。

行动计划明确，到2026年底，数据要素应用广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构，形成相对完善的数据产业生态，数据产品和服务质量效益明显提升，数据产业年均增速超过20%。

沈竹林介绍，当前，在各行各业中释放数据要素价值，已经成为社会各界的共同期盼。我国数字经济快速发展，数字基础设施规模和能级不断跃升，为更好发挥数据要素作用奠定了坚实基础。数字化转型深入推进，还会产生更多、更有价值的数据，创造更加丰富的应用场景。希望通过实施三年行动，推动数据要素在相关行业和领域广泛应用，切实助力经济社会高质量发展。

行动计划选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。

“我们按照‘有基础、有场景、有需求’的原则，结合各行业发展实际，先期选取12个行业和领域，后续还会不断补充、推出新的应用场景。”沈竹林说。

沈竹林表示，国家数据局将联合有关部门、地方开展政策性试点，在试点中推动解决数据要素开发利用中面临的供给不足、流通不畅、应用效益不明显等问题，探索研究数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的具体落地举措，形成一批可复制可推广的解决方案和典型案例。

此外，国家数据局还将组织开展“数据要素×”大赛，以竞技方式调动产学研用各界根据赛题来共同开发数据价值，力争通过赛事吸引培育一批专业化人才，以赛促用，孵化一批新技术、新产品、新应用。同时，遴选一批典型应用，积极发布典型案例，促进经验分享和交流合作。

(责编：杨曦、李楠桦)
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