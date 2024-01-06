天目一号气象星座15-18星成功发射
2024年01月06日08:20 | 来源：光明日报
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原标题：天目一号气象星座15-18星成功发射
新华社发（汪江波摄）
本报北京1月5日电（记者靳昊 通讯员曹译、麻雨洁、郭龙飞）1月5日19时20分，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将天目一号气象星座15-18星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于提供商业气象数据服务。
此次任务是快舟一号甲运载火箭的第25次飞行。
(责编：杨曦、李楠桦)
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