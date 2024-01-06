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人工智能翻译助力网文“一键出海”

本报记者 刘江伟
2024年01月06日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：人工智能翻译助力网文“一键出海”

“土生土长”的中国网络文学已成为世界文化奇观。根据中国作协发布的相关数据，海外用户超过1.5亿人，覆盖200多个国家和地区。

海外阅读需求旺盛，但相较堪称海量的中国网络文学而言，“出海”作品仍是少数。中国网文“出海”至今，累计输出作品16000余部，而仅2022年，国内新增作品就有300多万部。每天有百万海外读者盯着屏幕、在线“催更”，“出海”作品“供不应求”。

翻译是第一道关卡。篇幅巨大、作品海量，而翻译人才不足，成为影响网络文学更大规模走出去的重要因素。

近年来，人工智能（AI）为网文“出海”打开了一扇窗。日前，在第二届上海国际网络文学周上发布的《2023中国网络文学出海趋势报告》显示，截至2023年10月，阅文集团旗下海外门户起点国际已上线约3600部翻译作品，同比三年前增长110%。在人工智能的助力下，网文的翻译效率提升近百倍，成本降低超九成。

AI正推动网文规模化“出海”，让“一键出海”“全球追更”成为可能。

翻译效率提高3600倍，成本降到人工翻译的1%

中文翻译本来就难，文学翻译更难。“信达雅”是文学翻译的基本标准，网络文学翻译也不例外。

在中国社科院研究员陈定家看来，网文在翻译上要尽量满足三个标准：准确性、流畅性、艺术性，“网络文学的翻译应该尽可能准确地传达原文的意思，包括各种语义、文化和情感内涵。译者应该具有良好的语言表达能力，使译文在目标语言中能被自然流畅地阅读”。

北京大学中国语言文学系博士研究生雷宁观察到，对北美受众而言，太极、功夫、龙等中国元素并不陌生。然而好莱坞大片式的文化传播与网文翻译的本质区别在于，前者多用文化符号拼贴的方式打造“中国印象”，难以摆脱隔岸观火的猎奇目光，后者是爱好者主动进行的文化交流行为，借由逐字逐句的翻译来更深入地传导文化。这无疑对译者有很高的要求。

更新效率又关乎用户的黏度。根据艾瑞咨询发布的《2019年中国网络文学出海报告》，影响海外网文用户体验的最主要因素是网文“出海”的效率。超八成的用户会把“作品更新稳定，题材多样”作为选择平台的第一要素，他们常遇到的问题是“正在更新的小说更新太慢和突然停更”，“想看的小说没人翻译”。

翻译难度大，成本也高。有业内人士表示，网络文学请专业译者翻译的价格，基本是每1000字200元的报酬。而作品动辄几百万字，成本何其之高。即使这样，对优秀的翻译人才来说，也不具备吸引力，他们更愿意做同声传译或者金融、法律、医疗等领域的翻译。

技术革新开辟了一条新路。2018年，国内自主研发的首个网络文学人工智能翻译系统推出并应用，大大提升了翻译效率和作品“出海”数量。推文科技创始人童晔算了笔账，AI能使翻译效率提高3600倍。具体来说，对于1000字的翻译，人工需要1小时，AI只需要1秒；成本也降低到原来的1%，100万字的专业译者翻译需要20万元，AI只需要不到1000元。

中国音像与数字出版协会副秘书长李弘表示，目前，我们已经可以借助AI将网文翻译为英语、西班牙语、印尼语、葡萄牙语、德语、法语、日语等多种语言，不仅中国网文从中受益，海外原创网文也有了更大的传播空间。

人工智能翻译可以达到“理解上下文”的程度

人工智能翻译准不准呢？童晔给出直观答案：“100分的满分，专业译者可以拿到85分，AI翻译可以拿到75～80分。”

“比方说，翻译口语中的‘梗’，人工智能之前不行，现在可以了。”童晔说，人工智能先把“梗”变成平铺直叙的语言，再从目标语言中寻找一种相应的“梗”，这更符合“信达雅”的翻译要求。

精确度如何实现的呢？一些网文平台发布的资料显示，正如人类翻译受自身知识面的限制一样，AI模型达到的能力范围也受到语料范围的限制，所以要尽可能丰富地给AI“喂料”。平台基于自然语言理解技术，对网文内容进行深入挖掘。通过对大量网文内容和优质社区内容的标注和识别，使机器更好地理解网文内容。比如，AI可以自动识别角色、场景、题材、故事脉络等信息，构建网文的整体知识图谱。目前，AI翻译能够较好地翻译网文特殊领域中的词、句、段落，包括人名、地名以及类似“金丹”“解药”这种特有元素词，还能识别出各种代词指代的对象，尽可能避免传统机译中“一词多译”“张冠李戴”等现象。

彩云科技CEO袁行远解释说，人工智能在翻译时，会从原文中提取出人物并判断其性别。它在判断什么词是人名时，会依据一些语法规则，例如“××说”，“说”字前的名词一般是一个人。利用类似的方式，人工智能就能获得一张专有词表，使得翻译工作得以顺利推进。另一方面，过去常见的“逐句翻译”常常忽略语境，导致翻译结果僵硬、不知所云，而目前的机器翻译已经发展到“理解上下文”的程度。

不过，这只是技术上的进步，精准翻译具备了可能性，还无法进行规模化应用。业内人士指出，比较浅白的表述，AI可以“猜”出正确的翻译，但遇到比较迂回的表述，比如语料中从未出现过的成语，AI猜错的可能性就会变大。例如，“燃灯如豆”可能被直译成“火焰像豆子”，机器无法理解深层的内涵。同时，它也不能理解故事的复杂逻辑，无法判断前面一个伏笔会成为故事后面至关重要的因素，这都是尚需进一步探索的课题。

人工智能翻译还离不开人的“精加工”

是否使用人工智能翻译，不同的作家学者也有不同的理解。

人工智能追求效率提升的同时，难免会丢失文本质量、消损原著色泽。首都师范大学教授许苗苗观察到，对于热爱写情节、开脑洞，不太在意风格的作者，特别是那些热爱IP转化，从文字作者变成编剧的作者来说，机器翻译不成问题，而对于钟爱自己语言风格的作者来说是致命的，“这样的翻译缺乏独特性，翻译出来的文本只是内容而非风格”。

地域特色翻译、本土语境表达仍是很多作家关注的问题。陈定家指出，在翻译的过程中，基于海量信息的大型语言处理机器，难以处理一些复杂的语言现象，如文化差异、本土语境等，只能严格遵守语法规则与句式结构，无法准确传达作者的审美趣味与情感追求，导致扁平化的翻译结果。

阅文集团副总裁、总编辑杨晨也把术语翻译的准确性作为AI翻译的首要挑战，“像人物称谓、门派、功法、修炼等中国网文、中国文化中特有的语言术语和表达方式，单纯依靠AI翻译无法准确表达其内涵”。

目前，人工智能翻译还离不开人的“精加工”。中南大学教授欧阳友权认为，“人—机”协作才能保证质量。因为受目前技术水平所限，人工智能翻译的缺点是明显的，但“机译”的发展方向是对的，当弱人工智能升级为强人工智能时，也许这个问题就解决了。

艾瑞咨询发布的《2021年中国网络文学出海研究报告》指出，现阶段，通过出海服务商为内容平台提供优质的AI翻译，加上后期的专业译者校对润色，优势互补，正在帮助网络文学快速规模化出海，特别是在2020年多语种市场布局加速的背景下，人工智能翻译的应用能够帮助企业快速实现语言的迁移。

杨晨表示，阅文集团组织了超过3万人次的读者测试及反馈，对AI翻译的细节进行不断地微调，使翻译更贴近海外读者的阅读习惯。网文平台需要重建网文翻译的流程和体系，搭配人工校正来综合优化AI翻译内容。

(责编：杨曦、李楠桦)
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