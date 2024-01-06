马春阳

原标题：创新产品吸引长期资本入市

2023年，交易型开放式指数基金（ETF）市场快速发展，规模首次突破2万亿元。万得（Wind）数据显示，截至2023年末，全市场合计有897只ETF产品，同比增长17.56%；资产净值合计为20527.59亿元，同比增长27.20%。

ETF是一种指数投资工具，通过复制标的指数来构建跟踪指数变化的组合证券，投资者通过买卖一种产品就实现了一揽子证券的交易。

易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，2023年ETF市场蓬勃发展，呈现出3个亮点：一是资金持续流入。2023年全市场ETF资金总流入额超6000亿元，接近2022年总流入额的3倍；二是发行继续提速；三是核心资产配置价值受到市场关注。跟踪沪深300、科创板50等指数的产品规模及投资者数量增长明显。

对于2023年ETF市场的强势“吸金”表现，专家认为，市场波动加大，ETF产品凭借费率低、风险分散等特征受到投资者更多关注。同时，近些年境内ETF产品不断创新，产品覆盖的资产体系愈发丰富，能更好满足投资者的综合配置需求。

“2023年主动权益基金的超额收益相对欠佳，战胜指数的难度增加。越来越多的个人投资者从股票、主动权益基金品种切换到ETF上来。”华夏基金有关负责人表示，ETF除了具有费率低、运作透明、操作简单等特点外，还解决了投资者担心的风格漂移、资金效率、可投资性以及投资容量的问题，更多投资者开始认可并将ETF作为资产配置的重要选择。

值得关注的是，在ETF市场快速发展中，宽基ETF备受市场欢迎。宽基ETF全年累计净流入超2200亿元。资金净流入较多的包括沪深300ETF、科创50ETF、创业板ETF等。专家认为，2023年全面注册制改革落地催生的中小盘宽基指数需求、投资者的配置需求和波段操作、国有资本流入等是重要原因。

2023年，国有资本多次买入ETF，包括中央汇金公司与中国国新控股有限责任公司旗下的国新投资有限公司。在市场人士看来，这在一定程度上提高了市场对ETF的关注度。华夏基金有关负责人认为，宽基指数最大优势在于其符合经济环境的整体发展趋势，不会因为单一行业的火热或低迷而对指数走势造成较大的影响，适合长期布局。

华泰柏瑞指数投资部副总监谭弘翔认为，宽基ETF具有相对完善的发展环境，一方面其他类型ETF，如行业主题ETF、跨境ETF等产品在拓宽投资者选择的同时，也会从资产配置组合的角度带动宽基ETF的发展；另一方面部分主流宽基ETF已经构建了包括股指期货、股指期权和ETF期权的衍生品生态，宽基ETF现货的规模增长提高了衍生品持仓量的空间上限，衍生品的发展又反过来扩大宽基ETF投资需求。

专家普遍认为，随着我国经济结构调整、多层次资本市场构建和各项基础设施制度持续完善，我国ETF市场仍有较大发展空间。谭弘翔说：“比如，市场上还有一些相对冷门，但未来或许有潜在机会的指数，需要基金公司进一步挖掘。再比如，我国跨境指数产品当前仅覆盖美国、英国、法国等主要发达国家市场，很多具备较大发展和投资潜力的新兴市场还未覆盖，后续有望成为指数产品的重点布局方向之一。”

“在我国资本市场制度逐步完善的背景下，指数业务生态圈有望不断拓展，产品类型将进一步扩充。但同时，ETF产品数量和规模的增加，给基金公司投资管理提出了新的挑战。”华夏基金有关负责人表示，基金管理人需要更加重视指数精细化管理，并和交易所、指数公司、证券公司等市场参与方加深合作，共同推动ETF市场的良性发展，培育和发展长期资本，为资本市场高质量发展注入更多源头活水。

(责编：杨曦、李楠桦)

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