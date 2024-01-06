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做好小微企业金融服务

周茂华
2024年01月06日08:36 | 来源：经济日报
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原标题：做好小微企业金融服务

2023年以来，有关部门出台相关政策，优化普惠金融重点领域产品服务，有力有效地支持了小微经营主体发展。

小微经营主体主要涵盖小微企业和个体工商户，广泛分布于各行业、各领域，经营决策灵活，对市场需求变化响应敏锐、迅速，并且多数处于产业中下游，在促进我国就业、稳定增长、推动创新、稳定产业链供应链等方面发挥了重要作用。数据显示，截至2023年9月末，全国登记在册经营主体1.81亿户。其中，企业约5673.7万户，个体工商户1.22亿户，农民专业合作社224.0万户。据笔者测算，按占比九成计算，中小微企业达到了5100万户。不难发现，小微经营主体占据市场经营主体的比重较大。

10多年来，我国积极推动普惠金融发展，金融支持小微经营主体力度不断加大，取得积极成效。一方面，金融服务网实现高覆盖。我国银行机构网点覆盖的乡镇达到97.9%，金融科技这些年来的迅速发展，大大促进了金融服务的数字化转型，使广大群众能够平等、安全、便捷地获得相关服务。另一方面，普惠金融“量增、面扩、价降”。截至2023年9月末，普惠小微企业贷款余额28.74万亿元，同比增长24.1%，高于同期各项人民币贷款增速13.3个百分点；普惠小微企业授信户数6107万户，同比增长13.3%。

同时，普惠金融服务能力不断提升。近年来我国持续深化金融改革，通过推动普惠金融长效机制建设，强化数字化技术应用，引导金融机构加大对小微企业、个体工商户等实体经济薄弱环节的支持，国内金融机构服务小微经营主体意愿不断增强，产品创新和风险管理能力不断提升，信贷结构持续优化。此外，有关部门也在加快补齐相关短板弱项，强化市场监管，畅通金融消费争议终端解决渠道等，金融机构对消费者权益保护和防风险防范意识不断提升。

不过，在进一步推动普惠金融发展过程中仍存在不少挑战。例如，银企信息不对称、小微经营主体缺乏传统标准抵押品、财务管理不规范、经营稳定性不足、抗风险和创新能力相对较弱，等等。这些问题，在一定程度上制约了中小经营主体的金融资源获取。

另外，为数众多的小微经营主体因经营规模、区域和行业不同，导致其对金融服务的需求千差万别。多数小微经营主体资金需求呈现“短、频、小、急”的特征，即不少小微经营主体由于企业规模小，所需贷款金额较小，主要满足临时交易周转和流动性需求，资金时效性强，这要求金融服务机构在产品设计和服务方面需保持一定灵活性。

金融支持小微经营主体可持续发展需要兼顾短期与中长期发展平衡。要继续引导更多金融资源流向小微经营主体，尤其要加大制造业、科创企业、绿色发展、外贸小微企业等领域支持力度，以激发微观主体活力，促进就业和内循环，加快经济修复；同时，释放创新活力，促进产业和经济转型升级。

还要推动金融机构持续提升金融服务供给的能力。鼓励金融机构推出更多符合小微企业、个体工商户生产经营特点与发展需求的产品、服务，加大首贷、续贷、信用贷、中长期贷款投放；积极拓展创新知识产权质押服务，规范开展应收账款、存货仓单订单等融资业务等。同时，鼓励金融机构加快建立和完善金融服务小微经营主体专业化机制，强化金融科技赋能，稳步推进金融机构数字化转型，不断提升服务效率和可持续性。

(责编：杨曦、李楠桦)
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