张 萍

原标题：畅通民企债券融资渠道

民营经济是推进中国式现代化的生力军，在吸纳就业、创造税收、促进创新、深化改革等方面发挥着关键作用。而债券市场作为多层次资本市场的重要组成部分，凭借其利息抵税、高流动性、期限较长等优势，已成为民营企业直接融资的重要场所。不久前发布的《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》（以下简称《通知》），聚焦民营企业融资难、融资贵问题，明确提出优化民营企业债券融资渠道，特别是“探索发展高收益债券市场”，此举有望推动金融机构加大对民企债券的配置，为民企提供更多融资机会和支持。

民营企业通常具有规模小、轻资产运行、盈利波动大、易受外部环境影响的特点，其融资需求往往更加“急、频、高”。近年来，民营企业债券融资规模总体呈现下降趋势，由2017年的8416.54亿元降至2022年的6299.67亿元；民企发债占比由2017年的15.59%降至2022年的5.28%，处于历史较低水平。究其原因，一是民企债券市场投资结构单一，风险偏好趋同，形成“羊群效应”；二是我国高收益债券市场规模有限，多为私募发行，交易活跃度低，波动性较大；三是民企盈利能力下降、杠杆率攀升。这几个因素的存在，均加剧了经营风险和财务风险，影响了民企的债券融资环境。

基于此，《通知》提出持续优化民营经济发展环境，从扩大民营企业债券融资规模、发挥民营企业债券融资支持工具作用、加大对民营企业债券投资力度、探索发展高收益债券市场等方面，强化对民营企业债券融资支持力度。这是对民企融资环境的进一步优化，从债券规模、债券工具以及投资力度等方面发力，有助于缓解当下民企融资和经营绩效双重压力并存的问题，引导民企债券市场有效发挥应有的作用。同时，通过政策引导，有助于增强机构投资者对民营企业债券的信心，尤其是在当前经济下行压力加大的背景下，政府的支持措施可以为民企债券市场注入积极信号，提升市场参与者的信心。

在政策导向和市场驱动的双重激励下，债券市场已成为缓解民营企业融资难的有效途径。不过，要持续提高民营企业债券融资效率，仍然有许多需要做的事情。

完善债券市场建设，推动民企债券扩容增量。优化债券注册机制，全流程采用“快速通道”，支持储架式注册发行与“常发行计划”，提高融资服务便利度；推动债券产品创新，支持民营企业发行科创债、绿色债等，拓宽融资渠道。推动民营企业债券融资支持工具扩容增量、稳定存量，提升发债成功率；推动市场化定价，完善市场化债券违约风险化解机制，加大投资者保护力度。

面向科技型民营企业融资需求，发展高收益债券市场。着重建设高收益债券专属平台，设计符合高收益特征的交易机制与系统；健全高收益债投资者保护机制，构建事前防范机制，发展信用保护工具，完善违约处置机制并畅通退出渠道。推行有利于长期机构投资者参与的制度，形成多层次多主体共同参与的债券市场；完善评级技术与方法，构建具有高区分度的评级体系。

还需加强企业自身的规范化治理。要聚焦信用风险，深耕流动性管理，利用金融“活水”润泽民企“沃土”；建立高效的信用管理系统，实现对供应链上下游企业的信用评估；运用数字化技术，建立事前、事中、事后全流程监管的长效机制，优化企业的信息环境。使用数字化工具实时监测企业资金流动状况，及时预警潜在的流动性压力，提升民营企业的“发债、用债、偿债”能力，夯实民营企业获取融资的基础。

(责编：杨曦、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经