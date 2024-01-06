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契合民生所盼激发消费潜能

2024年01月06日08:37 | 来源：经济日报
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原标题：契合民生所盼激发消费潜能

从“村超”“村BA”到“为一首歌赴一座城”，从“特种兵式旅游”到citywalk，从“进淄赶烤”到“南方小土豆勇闯哈尔滨”，消费新热点新玩法层出不穷，你方唱罢我登场，彰显了中国消费市场的巨大潜能与无限可能。

这个冬天，东北冰雪游火爆出圈，零下20摄氏度的严寒也挡不住人们奔赴的热情。哈尔滨更是一跃而成“顶流”城市，元旦3天假期累计接待游客304.79万人次，实现旅游总收入59.14亿元，游客接待量与旅游总收入达历史峰值。多个平台数据显示，哈尔滨冰雪大世界跻身元旦假期全国热门景点前三位。

网友感叹，“泼天的富贵终于轮到了哈尔滨”。但好运气并非凭空而来，而是“天时地利人和”的水到渠成：北京冬奥会实现了“带动3亿人参与冰雪运动”的目标，推动冰雪经济蓬勃发展，让冰天雪地也能变成金山银山；伴随居民收入增长和中等收入群体规模扩大，我国消费结构正加快从实物消费主导向服务消费主导转换；以哈尔滨为代表的东北地区持续扩大冰雪旅游优质产品供给，用“掏家底”的诚意，千方百计提升游客满意度和体验感，努力接住了这波流量。

2023年以来，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，文旅市场强势复苏。从“村超”“村BA”到“为一首歌赴一座城”，从“特种兵式旅游”到citywalk，从“进淄赶烤”到“南方小土豆勇闯哈尔滨”，消费新热点新玩法层出不穷，你方唱罢我登场，彰显了中国消费市场的巨大潜能与无限可能。

消费的潜能，藏在对美丽山河的热爱里。我国幅员辽阔、历史悠久，自然景观奇崛壮丽，文化瑰宝灿若星辰。无论是北国风光千里冰封万里雪飘，还是长河落日大漠孤烟、杏花春雨诗意江南，无论是民族风情还是城市烟火、乡间风物，均可以全方位满足人们对“诗与远方”的好奇与探索。今年元旦假期，北上赏冰滑雪、南下赏花看海的“南北互跨”长线游成为热点。飞猪数据显示，广东、浙江、上海是冰雪游客源地前三名，贡献了全国三成左右的冰雪游预订量。更要看到的是，我国城乡区域发展还不平衡不充分。差距意味着潜力，不断提高的城市生活品质将激发更多需求，新型城镇化带动的内需潜力将以万亿计。

消费的潜能，藏在对美好生活的向往里。现阶段，人们的消费需求不仅从“吃饱穿暖”转向了“吃好穿美”，也对价值实现和情绪满足有了更高要求，对实现人的全面发展有更高期待。大家期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境、更丰富的精神文化生活。从当前来看，居民就业增收预期偏弱，消费能力受到抑制。居民消费最重要的影响因素是居民收入水平，要加快优化收入分配结构，着力扩大中等收入群体，降低生育、养育、教育成本，坚持在发展中保障和改善民生。

消费的潜能，还藏在对身心体验的追求里。花钱消费，图的是花得高兴玩得开心，甚至期待下次再来，这也对消费环境和消费条件提出了更高要求。要加快城乡消费基础设施建设，培育壮大线上线下融合等新型消费，切实保护消费者权益，不断提升消费便利度、舒适度、满意度。全面促进消费提质升级，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费，以高质量供给创造和引领源源不断的新需求。

今年元旦假期，国内旅游实现“开门红”，为新年消费市场开了一个好头。中央经济工作会议提出，要“激发有潜能的消费”“推动消费从疫后恢复转向持续扩大”。消费潜能向何处寻？不在别处，正是在民生所盼、高质量发展所需之中。

(责编：杨曦、李楠桦)
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