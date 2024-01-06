蒋雨彤

原标题：数字化技术赋能乡村“甜蜜经济”

浙江省嘉兴市凤桥镇三星村是远近闻名的“水蜜桃之乡”。冬至刚过没几天，三星村的桃农便齐刷刷地来到果园，为桃树修剪树枝。当地村民介绍，“冬至前后修桃枝”是保证来年蜜桃丰收的一个“公开的秘密”。但水蜜桃丰收的“秘密”可不止这一个，从三星智慧桃园的建成，到蜜桃智能分拣系统的落地，再到直播带货销售模式的加入，三星村水蜜桃产业的“甜蜜经”正变着花样儿地创新。

2023年2月，三星智慧桃园正式落成，这是一座集新品种试验、数字化种植、新式果园农机装备推广、农文旅融合为一体的水蜜桃产业示范园。一走进三星智慧桃园，就能看到一排排还不过人高的桃树苗长势正好。凤桥镇党委委员胡晓骏介绍，这些桃树苗都是2月才种下的新品种。

“桃树一般要3年才能结果，我们也不知道新品种是否适合本地的土壤、气候等条件，如果桃农直接种，可能会产生经济损失。”胡晓骏介绍，为降低桃农的试错成本，村集体会集中采购一定量新品种树苗，在智慧桃园里试种，“如果收益好，再向全村甚至全镇进行推广”。

除了新品种试验，三星智慧桃园还成了当地水蜜桃数字化种植的“试验场”。通过引入新型农业科技设备，三星智慧桃园进行了数字化改造，只需要一部智能手机，管理员就能全天候监测桃树生长状况，实时获取光、温、水、土等生长环境数据，并对整个园区实施管控。这其中的“奥秘”便是被布置在桃园各处的前端传感器。

据记者了解，桃园中的传感器可以收集土壤、空气和果树的相关数据，智慧管理系统中的后台模型会对上述数据进行分析，并针对性地给出桃园治理和桃树养护的建议，桃农根据分析结果便能对桃树的水肥需要、病虫害治理等精准施策。

时间回到20年前，三星村水蜜桃产业当时还处在起步阶段，只有少量的种植大户在探索标准化种植，“看天吃饭”是当地水蜜桃产业的真实写照。如今数字化种植的推广，一方面为桃树健康成长提供了技术保障，另一方面也避免了施药、施肥等过量问题。

从果树养护到水蜜桃采摘，都需要花费大量人力。为此，三星智慧桃园在建设初期便进行标准化设计，果树种植的间距、土地平整度、沟渠的设置等都方便智能除草和智能采摘设备的进入。“我们也在倡导桃农参照智慧桃园的模式进行桃树种植和管理，提高他们整体的经济效益。”胡晓骏说。

技术赋能下，三星村水蜜桃种植产业走向智能化。而在水蜜桃产品的销售端，品控中心智能分拣系统落地，能根据甜度、分量、色泽等标准，对每个水蜜桃进行质量检测、精准分类、统一包装，为产业的高质量发展提供技术动能。目前该系统的过线果品合格率和精品率已达到100%。三星村水蜜桃产业实现果品“数字化筛选”，从“论斤卖”走向“论个卖”时代。

“水蜜桃品质好了，价格就更高，桃农的收益就提升了。”三星村党委书记徐利军说，随着水蜜桃品控中心的建成，三星村水蜜桃的品牌越来越响，竞争力也逐渐提升。据悉，在2023浙江名优土特产展示展销暨首届长三角绿色优质农产品推广周活动上，凤桥水蜜桃作为浙江省唯一一个参加开幕式推介会的品牌，圈粉无数。

随着直播电商的火爆，一批懂种植、会营销的“新农人”把他们的手机变成“新农具”，利用直播向大众推介三星村水蜜桃。三星村公共服务中心的“三星共富直播间”，已成为村民直播带货销售水蜜桃的重要场所之一。就是从这个小小的房间，几十万箱三星水蜜桃卖向全国各地。

在三星村公共服务中心的墙上写着一连串数字：人均可支配收入5.8万元人民币、家庭年可支配收入20万元以上的比例为90.1%、户均家用汽车保有量1.8辆……数字展现了三星村共同富裕的建设成果。这背后，则是当地水蜜桃产业的智能化、品牌化变革。

如今，三星村还依托“桃”产业发展包括旅游、文创在内的相关经济：每年3至5月桃花盛开时，举办凤桥桃花节吸引游客；打造桃木艺术工坊，制成各类工艺品进行展销；以“乐淘桃”为品牌标识，开发桃花酿、桃花宴等联动产品，桃产业链持续拉长。

(责编：杨曦、李楠桦)

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