人民网北京1月6日电 （欧阳易佳）据水利部消息，2023年至2024年珠江“压咸补淡”应急调水取得阶段性成效。截至1月5日，西江龙滩、岩滩、大藤峡和北江飞来峡等水库累计向珠江下游补水5.8亿立方米，有效压制珠江河口咸潮，西北江三角洲磨刀门水道咸界最大下移34公里，为珠海、中山抢蓄淡水创造了有利条件，有效保障了粤港澳大湾区供水安全。

数据显示，珠海市平岗、竹洲头泵站取淡几率提升至60%、83%，累计抽取淡水1421万立方米，各供水水库均止耗回蓄，在满足元旦期间澳门、珠海正常用水基础上增蓄200多万立方米；中山市稔益、全禄等主要取水口可全天抽取淡水，马角水闸具备置换淡水条件。同时，西江长洲水利枢纽累计过闸船舶达2818艘，西江航运“黄金水道”通航压力得到一定程度缓解。

据预测，未来一个月珠江流域西江北江来水量将进一步减少，河口咸潮影响可能增强。水利部有关部门负责人表示，将继续指导珠江委落实落细各项举措，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，全力保障冬春季特别是春节期间粤港澳大湾区供水安全。

“我们将筑牢当地、近地、远地供水保障‘三道防线’，督促指导珠海、中山当地水库抢抓时机蓄水补库，‘灌满门前水缸’。”该负责人说，通过调度大藤峡等近地水库有序回蓄、抬高水位，并做好后期实施压咸补淡应急调度准备；调度龙滩等远地水库储备水源，持续为“第二道防线”补充水量。

(责编：杨曦、高雷)

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