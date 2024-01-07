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甘肃积石山：开展灾后就业援助

宋喜群、王冰雅、陈海波、章正、刘宇航
2024年01月07日09:57 | 来源：光明日报
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原标题：甘肃积石山：开展灾后就业援助

1月5日，在甘肃省临夏州积石山县吹麻滩镇前庄集中安置点，一场灾后就业援助用工岗位推介活动正在举行。在“劳务输转助力重建家园”的横幅前，村民们纷纷领取招聘宣传彩页。

“根据以往的情况，我县群众冬季偏好去福建、广东、江苏等东南沿海地区务工，主要从事流水线工作。”积石山县劳务办副主任梁海潮介绍，近期，通过对接县内人力资源服务机构及各地用工企业，他们搜集整理出东南沿海地区26家企业名录，提供了绕线工、装配工、检验工等2500多个用工岗位，在各集中安置点组织开展用工岗位宣传推介活动。

此外，当地还利用线上平台发布岗位信息，在各集中安置点、各集镇动员有务工需求的群众外出务工。通过多方努力，截至1月5日18时，积石山县震后已有1328名群众外出务工。同时，随着县内餐饮、住宿、批发零售等行业复工复产，已有2261人实现就近就业。

“我县历来春节假期返乡的人数较少，加上春节期间工资翻倍，我们预计一月下旬将迎来外出务工小高峰。”梁海潮介绍，春节前积石山县预计将有约3000人外出务工。

据介绍，随着积石山县各行业进一步复工复产，县里各经营实体将吸纳更多劳动力就近就业。此外，劳务部门也将在未来一段时间持续搜集东南沿海地区企业发布的用工岗位情况，以线下线上相结合的方式集中推送相关信息，帮助安置点群众外出务工。

(责编：申佳平、杨迪)
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