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北京积极推进生物制造产业创新发展

熊琳
2024年01月07日09:57 | 来源：新华网
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原标题：北京积极推进生物制造产业创新发展

　　“当前正值全球技术革命、产业变革与生物经济发展的重大交汇期，合成生物制造成为各方竞相抢占的战略科技高地。”北京市委常委、副市长于英杰6日表示，北京市正加紧推进市级合成生物制造产业发展规划、行动计划和相关措施，积极推进生物制造产业创新发展。

　　1月6日，北京市科委、中关村管委会联合昌平区政府在昌平未来科学城举办北京市合成生物制造产业创新发展工作推进会。会上，北京市合成生物制造技术创新中心（筹）和中关村合成生物制造产业集聚区揭牌。

　　于英杰表示，北京市高度重视合成生物制造产业发展，拥有比较雄厚的合成生物创新资源、比较突出的合成生物产业基础、比较完善的合成生物顶层设计，要紧紧抓住机遇，着力打造具有全球影响力的合成生物产业创新高地。

　　北京市科委、中关村管委会主任张继红表示，未来将以产业需求牵引科技创新，切实强化创新转化、资源统筹、区域联动和示范先行，促进北京合成生物制造的创新资源集聚力、科技成果影响力、新兴产业引领力、区域辐射带动力全面提升，把合成生物制造产业打造为生物经济发展新引擎和未来产业发展新标杆，为北京加快建设国际科技创新中心提供有力支撑。

　　据介绍，目前北京市级相关单位和部门正在抓紧联合研究制定“三个一”政策，即北京市合成生物制造产业发展规划、行动计划和相关措施，推进会上还介绍了北京市加快合成生物制造创新发展行动计划编制情况。

　　昌平区委书记、未来科学城党工委书记甘靖中表示，昌平是北京建设国际科创中心的重要承载区，集聚了一批重点高校、科研机构和一批高成长性、科技型企业，初步形成了产学研用、协同发展的良好态势。北京市合成生物制造技术创新中心、中关村合成生物制造产业集聚区启动建设，将为昌平和全市合成生物制造产业创新发展注入强劲动力。

(责编：申佳平、杨迪)
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