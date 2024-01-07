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海南自贸港这些制度创新，讲究的是“集成”

吴茂辉
2024年01月07日09:57 | 来源：新华社
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原标题：海南自贸港这些制度创新，讲究的是“集成”

　　海南自由贸易港1月6日集中发布了6项制度集成创新案例。按照“首创性、集成性、已实施、效果好”的原则，这些案例展现了海南自贸港在知识产权管理、全域禁塑、游艇产业管理、医疗药械监管、海事审判、休闲渔业发展等领域深化改革开放的新成果。

　　6日举行的海南自由贸易港制度集成创新新闻发布会现场。新华社记者吴茂辉 摄

　　海南省委深改办（自贸港工委办）常务副主任关继荣说，与以往发布的案例不同，本批案例突出改革的系统性、整体性、协同性，具有鲜明的制度集成特征，是多项不同制度创新的高效融合，标志着海南自贸港在制度集成创新领域迈出重要步伐。

　　例如，知识产权“五合一”综合管理体制改革集成创新案例，依托三亚崖州湾科技城推行专利、商标、版权、地理标志、植物新品种权等知识产权“五合一”综合管理体制改革，推动五类知识产权保护由“散”向“合”转变，实现了“一个部门集中管理、一支队伍综合执法、一个平台统筹服务”的改革目标。

　　游艇产业综合管理服务新模式集成创新案例，聚焦游艇产业链条化、数字化、集约化发展，联动交通、海事、海关、边检等部门，出台促进游艇旅游发展的地方性法规，同时通过划分游艇旅游用海类型、建立游艇交易服务标准、搭建游艇旅游数字化服务平台、开展租赁游艇夜航试点等措施，促进游艇产业高质量发展。2023年，三亚市登记游艇总量达1367艘，新增登记230艘；游艇出海16.11万艘次，接待游客107.9万人次，同比分别增长67.2%和82.8%。

　　五年来，发挥改革开放综合试验平台的独特作用，海南已累计形成制度创新成果140项。关继荣表示，下一步，海南将主动对接国际高标准经贸规则，加快在规则、规制、管理、标准等制度型开放上的衔接步伐，加大前瞻性、引领性制度集成创新力量，提升制度集成创新能级，形成更多有分量、可复制和推广的典型案例。

(责编：申佳平、杨迪)
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