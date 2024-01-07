郑钧天

原标题：上海：2023年超额完成“两旧一村”改造

记者近日从上海市城市更新领导小组办公室获悉，2023年“两旧一村”改造提前1个月完成年度目标任务。

数据显示，2023年全年，上海市零星旧改完成12.3万平方米、4084户，旧住房成套改造完成29.6万平方米，城中村改造启动10个项目。

值得注意的是，上海市将以拆除重建为主加快推进不成套职工住宅改造，支持不成套职工住宅改造后的新增房源纳入保障性租赁住房统筹，以满足新市民、年轻人对住房的多样化、多元化需求，确保外来人员进得来、留得下、住得安、能成业；同时，上海市还将积极探索申请式腾退、协议置换、趸租、征收等方式推动不成套里弄、公寓、花园住宅更新，已试点在多区以趸租方式改善中心城区老旧小区老年人家庭居住条件。

(责编：申佳平、杨迪)

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