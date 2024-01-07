人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海：2023年超额完成“两旧一村”改造

郑钧天
2024年01月07日09:57 | 来源：新华网
小字号

原标题：上海：2023年超额完成“两旧一村”改造

　　记者近日从上海市城市更新领导小组办公室获悉，2023年“两旧一村”改造提前1个月完成年度目标任务。

　　数据显示，2023年全年，上海市零星旧改完成12.3万平方米、4084户，旧住房成套改造完成29.6万平方米，城中村改造启动10个项目。

　　值得注意的是，上海市将以拆除重建为主加快推进不成套职工住宅改造，支持不成套职工住宅改造后的新增房源纳入保障性租赁住房统筹，以满足新市民、年轻人对住房的多样化、多元化需求，确保外来人员进得来、留得下、住得安、能成业；同时，上海市还将积极探索申请式腾退、协议置换、趸租、征收等方式推动不成套里弄、公寓、花园住宅更新，已试点在多区以趸租方式改善中心城区老旧小区老年人家庭居住条件。

(责编：申佳平、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
消费市场活力涌动 中国经济稳步发展动能澎湃
　　随着一系列促消费政策落地显效，居民服务消费潜力不断释放，服务消费市场持续恢复向好。 专家表示，消费“主引擎”作用强劲，有效激发市场活力，为经济发展注入新动能。…
“天帮忙”“人努力”“举措实” 全面推进农业气象观测自动化
　　悠悠万事，吃饭为大。面对农业发展新形势新挑战，2023年12月29日，中国气象局出台《全国农业气象观测网和观测任务调整方案（试行）》（以下简称《方案》）。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部