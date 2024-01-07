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2023年12月亚洲制造业PMI为49.8% 增速放缓

阮煜琳
2024年01月07日10:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：2023年12月亚洲制造业PMI为49.8% 增速放缓

中国物流与采购联合会6日发布数据显示，2023年12月份，亚洲制造业采购经理指数(PMI)为49.8%，较上月下降0.5个百分点，结束了连续11个月50%以上的运行走势，显示亚洲制造业增速较上月有所放缓。

从主要国家看，中国、日本、韩国和印度制造业PMI较上月均有不同程度下降；东盟国家中，泰国、菲律宾和缅甸制造业PMI较上月均有不同程度下降，印度尼西亚、马来西亚和新加坡制造业PMI相对稳定。

分析称，从全年水平看，亚洲制造业整体增长态势要好于欧洲、美洲和非洲。2023年亚洲制造业PMI均值仍在50.7%，与去年持平，显示出亚洲经济增长的韧性相对较强。世界主要机构对亚洲经济增长预期均好于其他洲，亚洲对全球经济增长的贡献也在逐步提升。发展环境相对稳定和区域合作逐步加强是亚洲经济保持发展韧性的重要保障。亚洲开发银行最新发布报告预计亚太地区发展中经济体2023年将增长4.9%，较之前的预测值提高0.2个百分点，并维持2024年4.8%的增长预测不变。2024年，亚洲经济仍将会保持较强韧性。中国仍是亚洲经济稳定恢复的主要拉动力量。

2023年12月份，全球制造业PMI为48%，与上月持平，连续15个月运行在50%以下。

(责编：申佳平、杨迪)
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