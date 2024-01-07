曹槟

原标题：西藏申扎：新鲜果蔬直达海拔4700米的牧区深处

申扎县供销合作社为马跃乡贝嘎四村偏远乡镇果蔬配送试点项目直销点配送新鲜果蔬的货车，行驶在盘山公路上，这个村距离申扎县城150公里（无人机照片，1月5日摄）。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄

来自藏北牧区、1982年出生的吴瓦，记忆里小时候可能两年才吃得上一次苹果，绿叶子菜更是几乎没出现过在餐桌上。

而今，他家门口的果蔬配送点常年供应数十种蔬菜和水果，世代吃肉饮茶的牧民们也逐渐日常摄入果蔬，膳食结构更加合理。“火龙果、猕猴桃、车厘子也能吃上，每顿饭都会配点蔬菜。”他说。

那曲市申扎县地处西藏北部高原腹地，平均海拔约4700米，面积逾2.5万平方公里，总人口只有约2.3万，其中牧业人口超2万。

申扎县供销合作社的配送员巴拉从县城总店出发，为马跃乡贝嘎四村偏远乡镇果蔬配送试点项目直销点运送新鲜果蔬（1月5日摄）。新华社记者 姜帆 摄

为了让群众在家门口能吃上新鲜、平价的果蔬，2019年自治区商务厅在此实施了“偏远乡镇果蔬配送试点项目”，以申扎县供销合作社为实施主体，投资近300万元，建设了1间保鲜储备库，改造了16处县、乡镇、村级果蔬配送直销点，添置了制冷设备、运输车辆等。他们要从近600公里外的拉萨甚至2000公里外的西宁组织货源，运到县城后再配送到乡和村。

过去两年又新增了多处直销点，目前全县共设立44处果蔬配送直销点，行政村覆盖率达69%，其中最远的尼查十村直销点距离县城240公里。

“县财政每年投入7万元用于补贴日常运营以及各级直销点经营者来县城拉货的油费，以保证这些直销点的果蔬售价跟县里一致。”申扎县经信（商务）局副局长马宇龙介绍。

在拉萨郊区的一处物流集散地，申扎县供销合作社综合办公室主任顿珠正在卡车上清点货物：除了螺丝椒、土豆、圆白菜、砂糖橘、苹果等20多种蔬菜水果，还有成袋的鸡肉、猪肉，以及各类副食和日用品。

申扎县供销合作社的配送员次仁桑珠在县城总店为马跃乡贝嘎四村偏远乡镇果蔬配送试点项目直销点上货（1月5日摄）。新华社记者 曹槟 摄

顿珠说，一卡车将近20吨货物每晚七八点从拉萨出发，第二天上午八九点就能到达申扎，旺季一天一车，淡季两天一车。作为拉萨方向果蔬供销的负责人，他经常往返两地。

据马宇龙介绍，随着交通改善，拉萨到申扎从原来的2天缩短到了12小时，西宁到申扎也只需要两三天，最大限度满足了全县群众的物资需求。

记者在申扎县果蔬配送试点项目直销点看到，小白菜、土豆、橘子、红提等12种果蔬正在被搬运到一辆厢式小货车内，即将送往150公里开外的马跃乡贝嘎四村直销点。

小货车大约两小时后到达，此时西热加措已经在直销点门口等候了。他介绍，2021年加入供销网络以来，一周会有两到三次配货，每次100斤左右，他都会第一时间在村民微信群里发通知。

申扎县马跃乡贝嘎四村偏远乡镇果蔬配送试点项目直销点店主西热加措在整理供销合作社配送来的新鲜红提（1月5日摄）。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄

“村民买得比以前多了，经常要临时进货。”他说，苹果和小白菜是他店里最受欢迎的品类。

去年11月，西热加措参加了供销社举办的培训班，不仅学习了果蔬的保鲜保存知识，还学习了如何跟顾客介绍新品。“我以前不会保存橘子和葡萄，所以都不敢进货。培训以后，我就放心进了一些，村民的选择也就多了。”

据申扎县供销合作社主任土旦西热介绍，2023年已有217.9吨新鲜果蔬通过这种形式进入申扎百姓家，占到全县果蔬消耗的三成，对已有的农贸市场和个体零售形成了良好补充，在偏远乡镇发挥的作用更大。

(责编：申佳平、杨迪)

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