人民网北京1月11日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，根据常态化沟通交流机制安排，1月10日，工业和信息化部召开第六次制造业企业座谈会。会议强调，实施制造业重点产业链高质量发展行动是中央经济工作会议确定的一项重要任务。要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，以时不我待的紧迫感、只争朝夕的责任感，推动各项任务不断取得新突破新成效。

会议强调，要充分发挥新型举国体制优势，统筹推进技术攻关、生产制造、应用推广、优质企业培育等工作，加强标准体系建设，提升中试验证水平，实现“化点成珠、串珠成链”。要充分发挥链主企业的关键作用，带动产业链上下游企业成长，培育更多专精特新企业，构建协同、高效、融合、顺畅的融通发展生态。要加强统筹协调，做好政策支持，强化资金、技术、人才等要素保障，及时帮助企业纾困解难，激发创新创造活力。要弘扬“两弹一星”精神、载人航天精神、工匠精神和优秀企业家精神，守好质量、安全、保密、廉洁“四条红线”，营造干事创业良好氛围。

据介绍，会上，来自装备制造领域的12家企业负责人作重点发言，介绍技术创新、生产制造、应用推广等方面的情况及经验做法，围绕强链补链、技术攻关、深化产学研用合作、完善产业生态等进行交流，提出意见建议。另有50家企业作书面交流。相关司局负责同志对企业的意见诉求现场予以回应。

(责编：申佳平、吕骞)

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