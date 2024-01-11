人民网北京1月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心（以下简称“代码中心”）获悉，2023年，东北地区农林、清洁能源以及教育相关组织机构发展迅速，成为助力东北全面振兴的总要力量。

日前，中共中央政治局召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。会议指出，推动东北振兴是党中央作出的重大战略决策。要牢牢把握东北在维护国家“五大安全”中的重要使命，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，统筹发展和安全，坚持加大支持力度和激发内生动力相结合，强化东北的战略支撑作用。

会议指出，东北地区拥有丰厚的自然资源和雄厚的产业基础，依托独特的区位优势，在推动高质量发展、构建新发展格局中有着重要战略地位；东北地区应提高粮食综合生产能力，加强粮食稳产保供；要加强东北地区生态保护，树立增绿就是增优势、护林就是护财富的理念。

代码中心数据显示，截至2023年底，东北三省农业组织机构总量达67.7万个，较去年同期增长16.8%，组织机构数量的增长进一步夯实了东北地区作为我国粮食稳产保供“压舱石”的重要地位。数据还显示，目前东北三省林业组织机构总量达3.1万个，为积极发展林下经济、筑牢北方生态安全屏障奠定了坚实基础。

东北地区是我国重要的工业基地。会议明确指出，东北地区要加快发展风电、光电、核电等清洁能源。代码中心数据显示，目前东北三省风电、太阳能发电、核力发电机构分别有1309个、2505个、149个，促进了清洁能源的多方式和多元化利用，大力推动了中国经济、社会和生态可持续发展。

会议同时指出，要大力发展基础教育，加大对东北高校办学支持力度。代码中心数据显示，目前东北地区各类教育相关组织机构12万个，其中学前教育类机构2.3万个，初等教育类机构0.5万个，中等教育类机构0.5万个，高等教育类机构911个，特殊教育类机构145个，为以人口高质量发展支撑东北全面振兴注入源源不断的活力。

代码中心相关负责人表示，东北地区面临新时代新征程下新的发展机遇，三大产业的协同发展将推动东北走出一条高质量发展、可持续振兴的新路，合力推动东北全面振兴取得新突破。

(责编：杨曦、吕骞)

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