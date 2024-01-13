人民网记者 乔雪峰

一年一度的春运即将拉开帷幕，2024年春运将从1月26日开始，至3月5日结束，共40天。

日前，为了切实做好2024年综合运输春运服务保障和安全生产工作，交通运输部、公安部、应急管理部、中国气象局、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《2024年综合运输春运服务保障和安全生产总体方案》（以下简称《方案》），《方案》提出，要充分发挥综合运输协同优势，围绕打造“平安春运、便捷春运、温馨春运”，坚持系统谋划、统筹部署、精准施策，紧盯公众出行服务、交通物流保通保畅、安全生产、行业稳定等重点任务，加强运行监测，及时研判预警，统筹指挥调度，做好宣传引导，迅速处置应对，以最大能力、最实举措、最佳状态、最优服务，全力做好综合运输春运组织协调和服务保障，更好适应公众出行结构变化新特点，有力应对低温雨雪冰冻等极端恶劣天气影响，全力确保人民群众平安便捷温馨出行，全力确保交通物流畅通高效，为经济社会平稳运行和人民群众美好出行提供坚强有力的运输服务和保障。

群众出行意愿强烈

全社会跨区域人员流动量将创历史新高

《方案》指出，2024年春运期间，群众出行意愿强烈，货物运输需求旺盛，低温雨雪冰冻等恶劣天气易发、频发、广发，结合春节放假调休安排，综合运输春运服务保障工作将呈现以下特点：

一是全社会跨区域人员流动量将创历史新高。探亲流、学生流、务工流、旅游流高位叠加，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区客流更为集中，运输服务保障任务更加繁重。

二是自驾出行占比将创历史新高。公众出行习惯发生深刻结构性变化，叠加春节假期免收小客车通行费时长增加等因素，高速公路、普通国省干线公路、服务区等运行压力较大。

三是营业性客运量将全面回升。预计2024年春运期间营业性客运量比2023年同期有较大增长，交通运输系统持续满负荷甚至超负荷运转，春运交通运输组织任务更加繁重。

四是综合运输春运安全应急保障面临更大挑战。春运持续时间长、运输强度大、社会关注度高，加之今年春运期间低温雨雪冰冻等恶劣天气预计将增多，综合运输春运安全生产、应急保障等任务更加艰巨。

五是交通物流保通保畅面临较大压力。春运期间能源物资、民生物资、春耕备耕等物资运输需求旺盛，统筹做好公众出行服务和保障交通物流“大动脉”“微循环”畅通面临较大压力。

提升综合运输春运保障能力

畅通出行“最先和最后一公里”

《方案》从四个方面对加强运行监测和组织调度，全面提升综合运输春运保障能力进行了详细部署。

加强客流研判和运行监测。加强综合运输春运客流动态分析研判，准确把握春运探亲流、务工流、旅游流、学生流等时空分布特点，统筹做好综合运输资源配置。持续加强交通运行监测，强化铁路客票预售和候补信息实时跟踪，加强高峰时段骨干路网和枢纽运行监测，密切跟踪琼州海峡、港澳线、“小三通”等重点航线水路旅客运输情况，加强境内外热门航线运行情况跟踪，加强邮政快递行业运行情况分析，加大重点通道、重点地区运力投放，实时优化调整运输组织方案，增强运输组织弹性韧性。多渠道及时发布预警提醒信息，引导公众合理安排出行计划，错峰避峰出行。

加强运力保障和运输组织。加强铁路、公路、水运、民航、邮政快递、城市客运等运力储备，指导交通运输企业根据需求变化特点，充分挖掘运能潜力，科学安排班次计划，提高综合运输效能。加强重点客运枢纽场站、旅游景区景点等重点区域运力投放和组织调度，通过加密运力班（航）次、开行区间车、大站快车、定制公交、定制客运、夜班车、旅游直通车等方式，最大程度满足旅客运输需求。强化综合运输衔接，加强城市公共交通、出租汽车与铁路、公路、水路、民航等信息共享，有效衔接城乡客运与干线运输，畅通出行“最先和最后一公里”。加大农村地区运输服务保障力度，开通赶集班、春耕班，开展预约响应服务，满足农村群众赶集、农忙等出行需求。

加强指挥调度和应急处置。健全完善突发情况应急指挥调度机制，畅通信息报送渠道，明确分类分级调度流程，构建统一指挥、上下联动、组织有序、协同有力的指挥调度体系，高效开展综合运输春运指挥调度。加强各类突发事件对交通系统运行影响的动态监测、预警研判，针对可能出现的极端恶劣天气、超大客流、重特大运输安全生产事故等情况，制定完善应急预案，加强应急演练，充实应急保障力量，加强应急运力、应急人员和应急物资等储备，切实提高应急处置能力和水平，全力保障春运平稳有序运行。

保障交通网络“大动脉”和“微循环”畅通。强化重点运输通道监测和优先保障，确保长三角、珠三角、京津冀等区域重点客运通道和重点物资运输通道畅通。做好铁路设备维护、线路巡检、清雪除冰等工作，确保铁路运输顺畅。严格落实春节假期小型客车免费通行政策，加强拥堵路段疏导和现场管控，提升公路保通保畅水平。春运期间重要保障路线原则上不安排养护工程（不含应急养护）。加强重点港口码头、航道、通航建筑物等巡检巡查，确保水路通道畅通有序。加强民航空中交通管理，提高空管运行效率，提高航班正常率。畅通邮政快递末端“微循环”，保障各类民生物资有序寄递。

改善自驾出行服务体验

保障务工流学生流顺畅往返

在提升公众出行服务品质方面，《方案》提出了六项具体举措：一是改善自驾出行服务体验。加强收费站设施设备的检查维护，确保收费车道全部正常运行，根据流量变化合理开放，加强收费站通行管理和疏导，提升收费站通行效率。推行轻微交通事故快速处理，优化高速公路清障布局并实施快速清障。加强服务区停车引导，减少拥堵和排队，防范服务区停车饱和倒灌主线，影响交通安全。加大服务区充电设施设备供给，科学布局移动式应急充电设备，多渠道发布服务区充电设施使用情况，引导公众合理选择充电场所。在流量大的服务区增设移动卫生间等设施，加强公共场所保洁管理，提高服务区卫生水平。

二是保障务工流学生流顺畅往返。强化与人力资源社会保障部门的沟通协调，组织实施“春风行动”“春暖农民工”服务行动，为有需要且具备条件的务工人员提供上门售票和包车、专列（包车厢）、包机运送等暖心服务，保障农民工放心安心返乡返岗。会同教育部门做好高校学生离校返校运输服务保障，出行需求相对集中且具备条件的，可组织开行学生包车等直达运输服务。

三是保障旅游流有序流动。强化与文化和旅游部门的沟通协调，加强重点景区门票预售情况跟踪监测，及时共享热门线路、重点景区游客来源、规模、出行方式等信息，统筹做好运游衔接。加大旅游重点地区及景区运力投放，引导运输企业开行旅游专线、旅游直通车、定制客运等，指导相关汽车租赁企业加大租赁车辆投放调度并加强维护，多渠道满足游客旅游出行需求。

四是保障重点群体便捷出行。加大“老幼病残孕”等重点群体出行关心关爱力度，提供票务协助、候车引导、行李搬运、无障碍、专用通道等温馨服务。依法依规落实军人、消防救援人员、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、儿童等重点旅客乘车优待政策，提供购票、值机、安检、登乘等便利服务。

五是提升数字化出行水平。全面推广应用线上购票、自助验票、自动检票等服务，普及无纸化出行，改善旅客购票服务体验。优化完善铁路12306客票候补功能，提高候补票兑现率。提升道路客运定制服务覆盖范围，方便旅客“门到门”“点到点”出行。发布旅客联程运输便捷出行服务指南，优化铁路、民航与城市轨道交通安检流程，提升旅客一体化出行服务体验。推动电子地图导航软件及时更新交通枢纽导航标识，加强枢纽人流车流引导。

六是加强综合运输春运暖心服务。切实做好低温雨雪冰冻等恶劣天气兜底保障，为临时滞留人员提供餐饮、热水、休息、如厕、保暖等基本服务，坚决防止人员受冻、挨饿等情况发生。积极联合共青团组织动员志愿者在客运枢纽、公交地铁、高速公路服务区等春运一线场所，为广大旅客特别是“老幼病残孕”等重点旅客提供温馨服务。会同工会组织开展深入基层送温暖活动，关心关爱一线交通运输职工，对春节假期在岗职工开展走访慰问，进一步扩大春运暖心关爱服务覆盖面。

(责编：王震、吕骞)

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