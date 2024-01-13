人民网北京1月13日电 （记者乔雪峰）近年来，全球新一代信息技术创新浪潮迭起，成为公认的尖端领域和创新前沿。人工智能能够推动多领域的变革和跨越式发展，对传统行业可能产生颠覆性影响，正日益成为全球信息领域产业竞争的新一轮焦点。

当前，人脸识别、指纹识别、智能搜索等通用技术，智能制造、智能交通、智能家居等行业应用陆续进入实用阶段。人工智能开始在各行各业发挥重要作用，智能化成为产业转型升级的新动力和新引擎，也成为继机械化、电气化、自动化三次工业革命之后新的产业特征。

“人工智能将带来新一轮的全球化变革，AI能力的提升对各个行业提高效率、降低成本、创新产品和服务等将产生深远影响。”近日，工信部电子商务研究所原所长、中国智造与工业4.0研究所所长王喜文在光亚商学第八届高峰经济论坛上表示，新一轮技术变革将深入影响到产业的方方面面，从教育、贸易、医疗保健、生命健康到交通、金融和制造业，都将出现大规模的创新和效率提升。

王喜文指出，自动化和智能化等数字技术可以优化生产流程，加速决策制定，并提供更个性化、智能化的客户体验。“这对于提高竞争力和适应市场变化，有着非常积极的建设意义。”

清华大学社会学系教授、博士生导师孙立平则认为，围绕外部环境发生的变化，需要有一个阶段性思维、周期性概念。在谈及创新时，孙立平表示，创新是未来发展的关键，需要创造有利于创新的环境和氛围。

上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师孟宪忠在论坛上则就大变革背景下企业如何持续创新与效益提升进行了分享。他表示，伴随着数字化、低碳化即将引发的颠覆性变革和挑战，企业需要前瞻地看问题。

孟宪忠认为，企业要强调敏捷性，迅速调整业务模式和战略，以适应市场变化。管理者不能忽视企业范式的转变。加强数字化转型，充分利用科技创新，提升效率和竞争力的同时，转变要素使用方式、提高一切要素效率是无可回避的深层问题。

此外，孟宪忠还表示，要培养创新文化，用新的理论取指导企业开创未来。要研究社会趋势，研究客户变化的趋势，要研究今天既竞争又合作的趋势，推动企业在变革中不断演进。

孟宪忠表示，切实提升企业适应与创造能力，超越行业思维，超越产品思维，要通过功能性的解决方案，搭建企业核心业务的“护城河”。“共同探讨适应变革的最佳方式，确保企业在不断变化的环境中保持竞争力。”

光亚商学负责人孙焰最后表示，科技进步为企业间的连接和创新提供了更广泛的可能性。数字时代快速发展，将深刻影响商业生态建设和推动全球范围内的创新。

(责编：王震、吕骞)

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