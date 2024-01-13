虚报个人收入、虚开发票、虚报应税产品品类……税务部门近日公开曝光了7起典型涉税违法案件。

案件一：内蒙古自治区税务部门发现网络主播周梦妮2020年至2021年期间从事网络直播取得收入，通过虚假纳税申报手段少缴个人所得税10.26万元。呼伦贝尔市税务局稽查局依法对周梦妮追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计25.21万元。周梦妮已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。

案件二：山东省税务局稽查局依法查处一起成品油生产企业偷税案件：山东科宇能源有限公司通过将消费税应税产品变名为非应税产品销售、进行虚假申报等违法手段，少缴消费税等税费1.54亿元。税务稽查部门依法追缴该公司少缴税费，加收滞纳金并处罚款，共计2.52亿元。

案件三：江西省新余市税务局稽查局依法查处一起利用软件企业税收优惠政策虚开增值税专用发票案件：新余飞烁英泰软件开发有限公司伪装成软件开发企业，通过虚假软件开发等手段，利用软件企业税收优惠政策以及套取地方财政奖励政策，对外虚开增值税专用发票266份，价税合计金额2498万元，涉嫌虚开增值税专用发票犯罪。目前，税务部门已将该案虚开线索移送公安机关。

案件四：陕西省税务公安海关等部门联合依法查处一起骗取出口退税团伙案件：陕西加善普电子科技有限公司采用取得虚开的增值税专用发票、以残次商品低值高报等手段骗取出口退税。宝鸡市税务部门依法追缴该公司骗取出口退税款1700.41万元。陕西省宝鸡市中级人民法院对该案作出判决，主犯郑某某、黄某某因犯骗取出口退税罪和虚开增值税专用发票罪，分别被判处有期徒刑15年和13年；团伙成员徐某某因犯骗取出口退税罪，被判处有期徒刑5年；三人并处罚金合计3461万元。

案件五：广西壮族自治区玉林市警税联合依法查处一起ETC通行费电子发票虚开案件，抓获犯罪嫌疑人32人。经查，该犯罪团伙通过控制广西海诚物流有限公司，在没有实际运输业务的情况下，涉嫌让“黑中介”为自己虚开ETC通行费电子发票66万份，金额合计5.16亿元。目前，税务、公安部门正在深入检查中。

案件六：天津市税务局第三稽查局查处一起未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴案件：天津市某房地产公司员工吴鹏在办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴时，通过少计综合所得收入的方式，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，吴鹏拒不办理更正申报。税务部门对其立案检查。天津市税务局第三稽查局依法对吴鹏追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计4.17万元。日前，吴鹏已按规定缴清税款、滞纳金和罚款。

案件七：青海省税务局稽查局根据精准分析线索，指导海东市税务局稽查局联合公安经侦部门依法查处了青海青丘企业管理咨询服务中心虚开增值税发票案件。经查，该公司将自己包装为平台型企业，实为税务代理公司，通过收取服务费的方式为他人注册个人独资企业、代理涉税事项，在没有发生实际经营业务的情况下，以被代理企业的名义对外虚开增值税发票1196份，价税合计金额1.06亿元。目前，该案已由公安机关移送检察机关审查起诉，海东市中级人民法院已开庭审理，拟择期宣判。（记者申铖、韩佳诺）

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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