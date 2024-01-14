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下好未来产业先手棋（创新谈）

冯 华
2024年01月14日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　下好未来产业战略布局先手棋，才能真正抢占未来竞争制高点

　　

　　近日，我国量子科技研发取得新进展，第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行，整机运行效率进一步提升。  

　　量子技术蓬勃发展是我国前瞻布局未来产业的一个缩影。中央经济工作会议提出，“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。作为孕育发展新机遇和塑造经济新动能的先导性产业，未来产业带给人们无限想象，正成为各国抢占科技制高点、赢得产业主导权的焦点。

　　当前，全球科技创新进入空前密集活跃期，重大前沿技术、颠覆性技术持续涌现。一项项颠覆性技术的突破与产业化应用，将极大促进生产力的跃升。开辟未来产业新赛道，是我国把握新一轮科技革命和产业变革机遇的战略选择，也是推动经济社会高质量发展、打造产业升级新引擎的必然要求。积极培育发展未来产业，有助于我们抓住全球产业结构和布局调整过程中蕴藏的新机遇，为高质量发展提供新动能。

　　我国发展未来产业具有良好基础，在量子信息、生命科学等“新赛道”上具备一定基础。近年来，有关部门和地方相继出台支持未来产业发展的政策举措，力争打造未来产业创新策源地和发展高地。与此同时，只有深刻把握未来产业的自身特点与发展周期，下好未来产业战略布局先手棋，才能真正抢占未来竞争制高点。

　　下好先手棋，需要进一步筑牢创新根基。未来产业是基于前沿、重大科技创新而形成的产业，发展未来产业的根本出路是科技创新。当前，前沿技术创新已经进入“无人区”，要想在未来产业发展上寻找制胜“新赛道”，必须强化基础研究，不断提升原始创新能力。要持续增加对基础研究和应用基础研究的支持力度，鼓励学科交叉融合和协同创新。同时，要依托国家战略科技力量，强化产学研合作，强化企业科技创新主体地位，围绕最紧急、最紧迫的重要技术短板，强化资源投入，助力关键核心技术攻关突破，为未来产业发展夯实技术底座。

　　下好先手棋，需要进一步加强科学规划，完善各项制度保障。“十四五”规划和2035年远景目标纲要将类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等重大方向列入未来产业，指明了未来产业的发展重点和方向。培育发展未来产业，促进创新要素向未来产业聚集，离不开强有力的政策引导和制度保障。目前未来产业大多处于孕育期和成长期，要针对未来产业的特点，构建良好产业创新生态体系，统筹推进未来产业有序发展。同时，也要按照包容审慎原则，处理好创新与监管的关系，健全完善适应技术更迭和产业变革要求的制度规范，提升产业的整体创新活力。

　　锚定目标、持续发力、久久为功，未来产业必将积蓄更多推动高质量发展的新动能。

　　《 人民日报 》（ 2024年01月14日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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